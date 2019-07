Mit einem Protestzug durch Köpenick haben Tagesmütter und Familien am Mittwochvormittag auf ihre aktuelle Notlage aufmerksam gemacht: Etlichen Tagesmütter drohen steuerliche Nachforderungen im vierstelligen Bereich. Jugend-Staatssekretärin Sigrid Klebba (SPD) hat die Frauen am 8. Juli zu einem Treffen geladen, um die Lage zu erörtern.

Das Problem betrifft nicht nur Köpenick, sondern theoretisch alle 1600 Berliner Tagesmütter. Sie werden vom Land Berlin bezahlt – und bekamen alle bisher zusätzlich vom Land pauschalisierte Summen für ihre Sozialversicherungen.

Infolge eines neuen Datenübermittlungsverfahrens konnten die Finanzbehörden seit 2017 allerdings feststellen, inwieweit diese Pauschale tatsächlich für die Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung aufgewandt wurde – oder eben nicht. Der Teil der Pauschale, der nicht für die Vorsorge genutzt wurde, musste daher als Einnahme versteuert werden, woraus sich die Nachforderungen der Finanzämter ergaben.

Etliche Tagesmütter sehen sich nun in ihrer Existenz bedroht, weil sie infolge ihrer geringen Einkommen kaum Rücklagen bilden können. Das wiederum alarmiert die betroffenen Eltern, die dringend auf die Tagesmütter angewiesen sind: Angesichts des Kitaplatzmangels können sie nicht auf Kindertagesstätten ausweichen. Zudem schätzen viele Eltern die familiäre Umgebung in den Tagespflegestellen und möchten ihr Kind nicht in eine Kita geben: Über 6000 Kinder werden von Tagesmüttern betreut.

"Uns sind die Hände gebunden"

Die Senatsverwaltung für Jugend bedauert die entstandene Situation nach eigenen Angaben, kann aber die Nachforderungen nicht abwenden: "Unser Haus ist darüber nicht glücklich. Aber uns sind hier die Hände gebunden. Es handelt sich um bundesrechtliche Vorgaben", teilte Sprecherin Iris Brennberger auf Nachfrage mit. Das Verfahren werde aber für 2020 geändert.

"Diskutiert wird, dass dann die Anteile an der Sozialversicherung auf Antrag erstattet werden", berichtet Brennberger. Das würde bedeuten, dass die Tagesmütter nachweisen, welche Summen sie ausgegeben haben, woraufhin sie dann genau diese Summer erhalten. Um die finanziellen Belastungen einer solchen Neuregelung abzufedern, seien für den kommenden Haushalt Entgeltsteigerungen vorgesehen. Ziel der neuen Ausführungsbestimmungen sei ein Verfahren, das für die Tagesmütter "gut und praktikabel" sei.

Es sei "das erklärte Ziel der Jugendverwaltung, die Tagespflege zu stärken, die Rahmenbedingungen zu verbessern und die Kindertagespflege weiter auszubauen", so Brennberger. Die Verwaltung nehme die Ängste und Sorgen der Tagesmütter und -väter "sehr ernst".

Die Sprecherin der Initiative "Kitakrise", Katharina Mahrt, sicherte den Tagesmüttern Unterstützung zu: "Wir fordern Planungssicherheit für die Tagesmütter und -väter, die sich um unsere Kinder kümmern und die frühkindliche Bildung gewährleisten. Das Gebot der Stunde sollte die finanzielle Aufwertung und der Abbau von Risiken sein", so Mahrt. Die gesellschaftlich wichtige Arbeit von Tageseltern dürfe "nicht länger in die Altersarmut führen". In Zeiten der Kitakrise solle in die Kindertagespflege investiert werden, damit mehr Betreuungsplätze entstehen".

In einem offenen Brief der Tagesmütter heißt es, besonders die Neueinsteigerinnen seien betroffen. Sie hätten ihrem Jugendamt, das händeringend Tagespflegepersonen suchte, vertraut, als es um die Berechnung ihrer Einkünfte ging und auf dieser Grundlage geplant, ihre Tagespflege aufgebaut, Räume eingerichtet, Material angeschafft: "Viele KollegInnen nutzen das Angebot der Rentenkasse, in den ersten drei Jahren ihrer Selbständigkeit den halben Beitragssatz zu zahlen. All jene haben selbstverständlich nicht die volle Pauschale ausgeschöpft. Sie haben nun einfach Pech gehabt?", fragen die Verfasserinnen des offenen Briefes.

Die Jugendverwaltung wies am Mittwoch darauf hin, dass in den vergangenen Jahren die Bedingungen für die Kindertagespflege verbessert wurden. Aktuell seien weitere Verbesserungen geplant: Dazu gehöre eine höhere Bezahlung. Das sei schon im Haushalt 2020 vorgesehen. Zudem soll künftig auch die "mittelbare pädagogische Arbeit", also etwa die Zeit für Elterngespräche und Vor- und Nachbereitung, bezahlt werden.