Tanzen in Tegel Ehemaliger Berliner Flughafen soll ab dem Sommer zum Kulturort werden – Betreiber gesucht

Seit zweieinhalb Jahren ist der Flughafen Tegel geschlossen. Nun soll dort bald getanzt und gefeiert werden: Wie die Berliner Clubcommission mitteilte, wird die Fläche vor der alten Frachtkantine noch in diesem Jahr zu einem neuen Kulturort. „Gesucht wird jetzt ein Kollektiv, das den 3747 Quadratmetern Freifläche vor dem Gebäude neues Leben einhaucht“, so die Clubcommission.

Bis zum 28. Juni können sich Interessierte bewerben, „die die erforderlichen Erfahrungen im Betrieb eines Veranstaltungsortes mitbringen, über Kompetenzen in den Bereichen Diversität, Antidiskriminierung und Awareness verfügen sowie mit den Herausforderungen in der Durchführung und Genehmigung von Veranstaltungen in Berlin vertraut sind.“ Wer den Zuschlag bekommt, soll dann eine unabhängige Jury entscheiden. Miete müssen die Betreiber übrigens nicht zahlen. Sie bekommen vielmehr einen Zuschuss von 80.000 Euro für die Umsetzung ihres Konzepts.

Auch die Frachtkantine selbst könnte zum Club werden

Entstehen soll ein Ort für Open-Air-Veranstaltungen – für Live-Musik, Tanzveranstaltungen, Performances, Filmvorführungen, Workshops und Theateraufführungen. Ziel sei es, „einen neuen spannenden Ort auf der kulturellen Landkarte Berlins zu etablieren“, sagt Berlins Kultursenator Joe Chialo.

Und das soll nur der Anfang für eine kulturelle Nutzung von Teilen des Flughafengeländes sein. Bereits vor Jahren gab es erste Ideen, dass Clubs auf dem Gelände unterkommen könnten. „Es ist unser erklärtes Ziel, nicht nur die vielfältige Berliner Clubkultur in ihrer aktuellen Ausprägung zu erhalten, sondern auch neue Freiräume und Orte zu schaffen“, sagt Lutz Leichsenring, Sprecher der Clubcommission. Perspektivisch sei etwa die Nutzung des Kantinengebäudes selbst angedacht.

Informationen zur Ausschreibung gibt es hier.