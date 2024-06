Taschenmesser und Kleidungsstücke beschlagnahmt : Ladendiebe verletzen Detektive nach gescheitertem Klau in Berlin

Am Montagnachmittag wollten zwei junge Männer Klamotten im Karstadt am Hermannplatz klauen. Was sie nicht wussten: Ladendetektive waren ihnen auf der Spur. Die Situation eskaliert wenig später.