Am Dienstagabend verkündete Elon Musk bei einer Veranstaltung der „Bild“-Zeitung die Sensation: In der Nähe von Berlin soll eine Gigafabrik des E-Autokonzerns Tesla entstehen. Nach und nach sickerten anschließend mehrere Details durch – hier eine Übersicht.

1. Wo will Tesla seine Fabrik bauen?

Nach Tagesspiegel-Informationen soll die Fabrik im brandenburgischen Grünheide im Landkreis Oder-Spree entstehen. Eine Industriefläche steht dort bereit, sie war schon einmal im Rennen für ein BMW-Werk. Grünheide liegt im Südosten der Hauptstadt, bei Erkner. In Berlin selbst ein ein Design- und Entwicklungszentrum entstehen.

2. Was bedeutet das für die Berliner Wirtschaft?

Bis zu 10.000 Jobs sollen in dem Werk entstehen. Musk twitterte, dass dort Batterien und Fahrzeuge gebaut werden sollten. Man wolle mit dem SUV Modell Y starten. Experten gehen davon aus, dass auch das für den Konzern wichtige Mitteklassefahrzeug Modell 3 gefertigt werden soll.

3. Wie ist der Zeitplan?

Wann die Gigafactory in Grünheide fertig wird, ist unklar. Eine vergleichbare Fabrik in Shanghai war in Rekordzeit von knapp einem Jahr gebaut worden. Ob das in Deutschland mit seinen langwierigen Genehmigungsverfahren ähnlich schnell geht, ist ungewiss. Bevor die Entscheidung für Brandenburg bekannt wurde, hatte es geheißen, dass eine europäische Gigafactory Ende 2021 fertig sein solle.

„Wir werden definitiv ein höheres Tempo vorlegen müssen als der Flughafen“, sagte Musk in Anspielung auf den nicht fertig werden wollenden Hauptstadtflughafen BER. Zur Begründung für die Standortwahl verwies er auf die außergewöhnliche Qualität deutscher Ingenieurskunst.

Für die Tesla-Gigafactory in Europa hatten sich mehrere Regionen in Europa beworben. Mit einem Zuschlag für Brandenburg hatte niemand gerechnet. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte mit Musk im Geheimen die Details ausgehandelt.

4. Was sagt die Politik?