Der Berliner Club "The Pearl" - so steht es auf der Homepage - verspricht "High Class Nightlife". Doch in der Nacht auf Sonntag musste in den Club in der Fasanenstraße offenbar eine Einsatzhundertschaft der Polizei anrücken, um eine Party aufzulösen. Das berichtet die "B.Z." mit Berufung auf einen Polizeisprecher.

Demnach habe der Club in der Fasanenstraße sogar eine Ausnahmegenehmigung vor dem Verwaltungsgericht erwirkt, wonach die Sperrstunde um 23 Uhr für die Betreiber nicht galt, sondern eine Verlängerung bis 24 Uhr.

Doch auch an diese hielten sich die Feiernden und die Betreiber offenbar nicht. Laut "B.Z." mussten 100 Gäste nach Mitternacht die Location auf Anordnung verlassen.

Pikant ist der Einsatz vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen in den vergangenen Monaten umfangreich mit Corona-Hilfsgeldern bezuschusst wurde. Im Rahmen der Soforthilfe IV 2.0 für Berliner Clubs erhielt "The Pearl Betriebs GmbH" eine Zuwendung von 500.000 Euro - der Maximalbetrag. Nur ein anderes Unternehmen - das Tempodrom in Kreuzberg - erhielt ebenfalls die halbe Million Euro Hilfe.

Die Zahlen gehen aus der Antwort der Kulturverwaltung auf eine Parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten Georg Kössler hervor. Er ist clubpolitischer Sprecher seiner Fraktion und kritisiert das Verhalten der Club-Betreiber: "Das ein unnötiges und respektloses Verhalten gegenüber all den Clubs, die sich an die Regeln halten."

Er selbst sei am Wochenende pünktlich um 23 Uhr aus einer Bar gebeten worden. "Wenn man schon so eine Ausnahmegenehmigung hat, sollte man sich an die Regeln halten und nicht so unsolidarisch sein", sagte Kössler.

Eine Marketing-Mitarbeiterin im "The Pearl" wollte sich auf Tagesspiegel-Anfrage nicht zu dem Vorfall äußern. Die Pressestelle der Berliner Polizei war zunächst nicht zu erreichen.

In der Berliner Kulturverwaltung äußerte man sich dagegen entsetzt. "Das ist im höchsten Maße unsozial und unverantwortlich", sagte der Sprecher der Kulturverwaltung, Daniel Bartsch.

Gleichwohl sei "The Pearl" antrags- und förderberechtigt gewesen. Dies habe auch ein externer Wirtschaftsprüfer bestätigt. Bartsch: "Die Förderung und die Vorfälle vom Wochenende muss man getrennt betrachten."