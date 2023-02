Tote Fünfjährige in Pankow Was wir über den Fall wissen – und was nicht

Sonst tollen die Kinder hier im Gestrüpp herum, 50 Meter weiter ist ein Ziegengehege, ein beliebtestes Ziel für Familien, um sich die Zeit zu vertreiben. Doch nun ist diese Stelle im Bürgerpark von Pankow ein Tatort. Am Dienstnachmittag fand eine Passantin auf einem Hügel zwischen Bäumen und Büschen ein fünfjähriges Mädchen, mutmaßlich getötet von seinem 19 Jahre alten Babysitter.

Es Dienstagnachmittag, der 19-Jährige passt auf vier Kinder auf. Seine Mutter und die Mutter der vier Geschwister im Alter von einem bis fünf Jahren kennen sich. So kam es wohl, dass der Mann mit deutsch-türkischer Herkunft ab und zu Babysitter für die Kinder ist. Auch für das spätere Opfer, geboren in Solingen. Die Polizei spricht später von einer deutsch-polnisch-türkischen Familie, die in Berlin lebt.

Der 19-Jährige und die vier Kinder sind auf einem Spielplatz im „Paule Park“ hinter dem Rathaus-Center Pankow, als das älteste der Geschwisterkinder auf die Toilette muss. Er geht mit dem Mädchen los, die anderen Eltern auf dem Spielplatz nahmen sich der anderen Kinder wohl an, heißt es später. Er habe das Kind aus den Augen verloren, sagt er nach Erkenntnissen der Ermittler, als er zum Spielplatz zurückkehrt.

Ob die anderen Eltern dort misstrauisch werden, ob die Mutter der fünfjährigen zu diesem Zeitpunkt auch schon da ist, lässt sich vorerst nicht sagen. Nur dies: Kurz darauf wird die Polizei alarmiert, die startet eine Suchaktion, eine Einsatzhundertschaft kommt, über Pankow kreist ein Polizeihubschrauber.

Der kleine Hügel im Park wird abgesperrt

Laut Polizei entdecken Passanten das Kind gegen 17.40 Uhr einen halben Kilometer entfernt vom Spielplatz – im Bürgerpark in einem Gebüsch. Es ist leblos und schwer verletzt. Retter versuchen, das Mädchen zu reanimieren. Per Hubschrauber wird es in ein Krankenhaus gebraucht. Dort können die Ärzte nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Der 19-jährige Babysitter gerät schnell unter Verdacht. Am Rande des Bürgerparks nehmen Polizisten ihn fest. Offiziell heißt es noch, dass die Verletzungen des Kindes auf ein Tötungsdelikt hindeuten, später ist von einem Messerstich die Rede.

Die vierte Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA) übernimmt deshalb den Fall. Ihr Chef, Andreas Voges, ist ein erfahrener Ermittler. 1989 kam der gebürtige Niedersachse nach Berlin und wollte eigentlich zu den Drogenspezialisten. Doch dann fehlte Nachwuchs, seit Mitte der 199er-Jahre ist er beim Morddezernat und wurde schon 1999. „Wir bewegen uns in Bereichen, wo sich das Opfer bewegt“, sagte Voges dem Tagesspiegel einmal. „Das heißt, man bekommt in diesem Beruf die Möglichkeit, in soziale Bereiche reinzugucken, zu denen man sonst keinen Zugang hätte.“

Jetzt ist es eine Familie, die ihr Kind verloren hat – mutmaßlich durch einen Vertrauten. Voges’ Mordkommission – es sind acht Ermittler und eine Schreibkraft – muss herausfinden, was im Bürgerpark geschah. Der kleine Hügel wird weiträumig abgesperrt.

Der Bürgerpark Der Bürgerpark ist der größte Park des Bezirks Pankow. Die Gemeinde erwarb den Garten eines adligen Landsitzes 1907 und gestaltete ihn zur öffentlichen Grünanlage um. Sie bildet heute mit dem nahe gelegenen Schlosspark Schönhausen den zentralen Grünzug im Herzen des alten Pankow entlang der Panke. Seit Jahren jedoch nimmt der Nutzungsdruck auf den Bürgerpark zu. Nächtliche Partys, Vermüllung und Vandalismusschäden sorgen für Kritik – vor allem die steigende Kriminalität beunruhigt Anrainer. Auch der angrenzende und bei Familien in ganz Berlin beliebte Kinderbauernhof Pinke-Panke leidet darunter und wird immer wieder von nächtlichen Einbrechern heimgesucht. Die Leiterin Annett Rose wünschte sich deshalb mehr Präsenz durch Polizei und Ordnungskräfte rund um den Park.

Das Wäldchen ist hell erstrahlt. Aus der Ferne wirkt es, als sei hier im beschaulichen Pankow ein Ufo gelandet. Beamte der Spurensicherung in weißen Schutzanzügen suchen die Fläche ab. Es wird eine Nachtschicht. Direkt am Sperrband stellen Anwohner Kerzen auf, legen Blumen und ein Kuscheltier ab.

Wie sehr diese Tat die Nachbarschaft erschüttert, hat auch mit dem Tatort zu tun. Der Bürgerpark ist nicht nur bei Familien beliebt, sondern gerade am Wochenende ein Fixpunkt des Pankower Soziallebens mit dem Café am Rosengarten als Zentrum. Er hat sogar einen eigenen Verein: Der „Bürgerpark-Verein“ aus Gewerbetreibenden und Anwohnern kümmert sich um die Pflege.

Ich bin schockiert. Meine Gedanken sind bei den Eltern des kleinen Mädchens und ihren Angehörigen. Es bricht mir das Herz und ich bin zutiefst traurig. Franziska Giffey, SPD, Regierende Bürgermeisterin von Berlin

Noch in der Nacht meldet sich Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). „Ich bin schockiert“, schreibt sie auf Twitter. Ihre Gedanken seien bei den Eltern des Mädchens und bei ihren Angehörigen. „Es bricht mir das Herz und ich bin zutiefst traurig.“ Der Bezirksbürgermeister von Pankow, Sören Benn (Linke), twitterte: „Das ist so grausig und furchtbar. Den Angehörigen mein tief empfundenes Beileid.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

An einer Schule in der Nähe herrscht am Mittwoch große Sorge. Der Schock sitzt tief. Obwohl sich der mutmaßliche Täter und das Opfer, werden die Kinder an der Schule wieder und wieder instruiert, dass sie nicht mit Fremden mitgehen sollen. Sogar der sogenannte „Außerhaus-Tag“ der Schule am Mittwoch wird abgesagt. Die Eltern werden informiert, dass die Kinder verängstigt und verunsichert seien. Eine Erzieherin bittet, Kinder, die sonst allein nach Hause gehen, abzuholen.

Die Zeit drängt, die Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Ermittler sind sich sicher, dass der 19-Jährige das kleine Mädchen getötet hat. Doch er schweigt zunächst. Am Vormittag wird die Leiche des Kindes obduziert. Details gibt die Staatsanwaltschaft noch nicht heraus: Es handelt sich um Täterwissen, wie es im Fachjargon heißt. Mit dem, was die Ermittler herausfinden, muss der Verdächtige konfrontiert werden.

Die Zeit drängt: Noch bis Mitternacht haben Sie Zeit, um bei einem Richter Untersuchungshaft gegen den 19-Jährigen zu beantragen. Und sie müssen nachweisen, warum der Heranwachsende dringend verdächtig ist. Ansonsten müssen sie ihn freilassen. Zumindest schließen die Ermittler aber eines aus - ein Sexualdelikt. Weder beim Tatablauf noch beim möglichen Motiv deuteten darauf hin, heißt es.

Auch am Mittwoch ist Gebiet um den Fundort weiter großflächig mit Flatterband abgesperrt. Dutzende Polizisten bilden eine Kette, um den gesamten Park vom Fundort der Leiche Richtung Spielplatz abzusuchen. Sie stochern mit Stöcken und Rechen in Gebüschen und im Laub, durchsuchen einen Altglascontainer. Die Ermittler setzen eine Drohne ein, um den Tatort zu vermessen und für Luftaufnahmen.

Am Nachmittag hat die Spurensicherung ihre Arbeit eingestellt, doch noch immer sind zahlreiche Polizisten im Park und sorgen dafür, dass niemand den Tatort betritt. An verschiedenen Stellen sind im Laufe des Tages Gedenkorte für das getötete Mädchen entstanden. Kerzen, Blumen und Kuscheltiere werden abgelegt, um an das Kind zu erinnern.

Einer dieser Stellen befindet sich mitten im Bürgerpark an einem Baum. Fast minütlich kommen Spaziergänger und Passanten vorbei, um die Augen zu schließen und innezuhalten. Vor allem Eltern mit kleinen Kindern steuern den Baum gezielt an, um selber eine Kerze zu entzünden und Blumen niederzulegen.

Die meisten wohnen selbst in Pankow, können es nicht fassen, was am Abend zuvor in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft geschehen ist. Ein Vater geht mit seinem Kind im Arm am abgesperrten Bereich vorbei. „Hier ist gestern ein Kind gestorben“, versucht er dem Kleinkind zu erklären. In diesem Moment setzt auf der anderen Seite des Parks, am Rande einer Wiese, einen Posaunenspieler zu „Over the rainbow“ an. Pankow trauert.

Zur Startseite