Trotz Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht Berliner Landeswahlleitung setzt Wahlvorbereitungen unverändert fort

Die Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen das Urteil des Landesverfassungsgerichts zur Wiederholungswahl in Berlin hat zunächst keine Auswirkungen auf die Wahlvorbereitungen.

„Aus Sicht der Landeswahlleitung wäre es nicht vertretbar, die Vorbereitungen für die Wahl am 12. Februar 2023 zu unterbrechen und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abzuwarten“, teilte die Landeswahlleitung am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Zumal derzeit überhaupt nicht klar ist, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist und in welche Richtung eine eventuelle Entscheidung gehen könnte.“

„Für die Organisation der Wahlen am 12. Februar 2023 ergeben sich aus der Verfassungsbeschwerde bis zu einer möglichen Entscheidung des Gerichts keine Konsequenzen“, heißt es weiter. „Die Vorbereitungen werden deshalb unvermindert fortgesetzt.“ Die Wahlbenachrichtigungen sollen wie geplant ab dem 2. Januar verschickt werden. Die Parteien in Berlin haben angekündigt, ab dann auch mit dem Plakatieren für den Wahlkampf zu beginnen.

Gegen die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts, die Wahlen müssten komplett wiederholt werden, ist Mitte Dezember beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde samt Eilantrag eingegangen. Zu den 43 Klägerinnen und Klägern gehören auch acht Abgeordnete aus dem Landesparlament. Der Landeswahlleiter hat den Termin für die Wiederholungswahl auf den 12. Februar festgesetzt.

Der Sprecher des Abgeordnetenhauses, Ansgar Hinz, sagte am Donnerstag, das Landesparlament habe am Dienstag Post aus Karlsruhe erhalten. Das Bundesverfassungsgericht habe sich in dem Schreiben an Parlamentspräsident Dennis Buchner mit der Bitte gewandt, allen Abgeordneten die Möglichkeit einzuräumen, bis zum 10. Januar eine Stellungnahme zu der Beschwerde abzugeben. (dpa)

