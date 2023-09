Übungsszenario der Sicherheitsbehörden Berlin probt für Fußball Europameisterschaft 2024

In Vorbereitung auf die UEFA Europameisterschaft 2024 hat das Land Berlin in Kooperation mit verschiedenen Sicherheitsbehörden eine umfassende Stabsrahmenübung durchgeführt. Das haben die Berliner Polizei, die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die Berliner Feuerwehr sowie die Bundespolizeidirektion Berlin in einer gemeinsamen Meldung mitgeteilt.

Über drei Tage erfolgte die Übung im Rahmen der Projektgruppe „EURO 2024“ und wurde von den drei Landesbehörden sowie die Landesdirektion der Bundespolizei absolviert. Die Akademie des Katastrophenschutzes hat mit eigener Expertise die Übungsszenarien entwickelt und stand dem Geschehen helfend zur Seite.

Rund 200 Teilnehmende probten das Sicherheitsszenario, bei dem zum EM-Halbfinale ein Hoch-Risiko-Spiel im ausverkauften Berliner Olympiastadion simuliert wurde. Ein zweites Spiel am selben Tag in einer anderen Austragungsstadt kam als weiterer Einflussfaktor auf die Sicherheitslage hinzu.

Gute Vorbereitung ist alles

Berlins Innensenatorin, Iris Spranger (SPD), betonte die Wichtigkeit dieser Übung und lobte das Engagement der Beteiligten. Eine besondere Bedeutung für die kommende Europameisterschaft in Deutschland habe ihr zufolge die Sicherheit. „Dass wir solche Großveranstaltungen mitplanen, mitgestalten, gemeinsam bewältigen und gemeinsam feiern können, haben wir unter Beweis gestellt“, sagt Spranger mit Rückblick auf vergangene Sportereignisse wie die Special Olympic World Games 2023. „Aber wie heißt es so trefflich: Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“

Seit zwei Jahren laufen die Vorbereitungen für die UEFA Euro 2024. Es sei wichtig, sich auf unterschiedlichste Szenarien einzustellen und das Zusammenspiel der Sicherheitsbehörden vorzudenken, sagt Spranger.

Die 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Innenverwaltung wurden von den jeweiligen Trainerinnen und Trainern der Berufsakademie begleitet und beobachtet. Die Erkenntnisse des Geschehens sollen in den kommenden Monaten ausgewertet werden und in die Einsatzplanung der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland einfließen.

Erste Erfolge verbuchten die handelnden Akteure schon jetzt. Mögliche Brennpunkte seien erkannt worden, an denen Schwerpunkte gesetzt und letztlich bewältigt wurden. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Behörden konnte an dieser Stellen vertieft werden, heißt es in der Mitteilung. Eine vernetzte Bewältigung solcher Übungen würden ein belastbares Fundament für anstehende Aufgaben bilden.

Außer in Berlin sollen auch in den Frankfurt am Main und Stuttgart vergleichbare Übungen stattfinden. Beide Städte sind ebenfalls Austragungsorte der EURO 2024.