Die erste Durchsage kam kurz vor dem Halt in Fürstenberg/Havel. Eine Schaffnerin bat die Reisenden darum, alle Körbe und Satteltaschen von ihren Fahrrädern abzunehmen, damit mehr Räder in den Waggon passen. Der RE4363 war am Pfingstmontag gegen 14.30 Uhr schon fast voll in Rostock abgefahren.

In Güstrow und Waren stiegen weitere Ausflügler zu, schon jetzt war kein Durchkommen mehr durch die Fahrradabteile des Regionalzugs, auch die Treppen waren voll mit sitzenden Fahrgästen. Wer zur Toilette wollte, musste teilweise springen oder drängeln.

Tagesspiegel Background Mobilität & Transport E-Mobilität, Logistik in der Stadt, Verkehrspolitik: Das Briefing zu Mobilität und Transport. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Um kurz nach 16 Uhr fuhr der Regionalzug in Fürstenberg ein – dem Bahnhof, an dem bereits am Sonntag vor Pfingsten 80 Radfahrer nicht mehr mitkamen. Das wiederholte sich am Pfingstmontag: Gut 20 Räder passten nicht mehr in den Zug. "Raus aus dem Türbereich", brüllte die Schaffnerin, dann fuhr der Zug los. In Dannenwalde und Gransee mussten weitere Radfahrer zurückbleiben.

Kein Durchkommen mehr in RE4363 schon kurz hinter Rostock. Foto: Jörn Hasselmann

Chaotisch wurde es dann in Oranienburg. Obwohl hier auch die S-Bahn nach Berlin fährt, wollten Dutzende Fahrgäste einsteigen, doch fast niemand kam mehr mit. Hier patrouillierten mehrere Bundespolizisten auf dem Bahnsteig. Sie kennen die Situation von vorherigen Wochenenden mit schönem Wetter.

Mehr zum Thema Chaos am Ausflugssonntag Züge überfüllt: Radfahrer wurden nicht mitgenommen

Regelmäßig sind die Züge zu voll. Verschärft wurde die Situation am Montag durch den Umstand, dass der Zug keinen richtigen Fahrradwagen hatte, bei dem im unteren Deck auf einer Seite keine Sitze sind. Am Sonntag nach Himmelfahrt waren wegen Personalmangels bei der Bahn zwei Züge ausgefallen. Diese fahren nur am Sonntagnachmittag und -abend von der Ostsee kommend nach Berlin – nicht aber an einem Montag, wenn dieser Feiertag ist.