Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) rechnet offenbar nicht mehr mit der Rückkehr des "vorübergehend freigestellten“ Leiters der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik Berlin, Ralf Stabel. Seine Stelle wurde neu ausgeschrieben und soll "schnellstmöglich nach Freiwerden" besetzt werden und zwar "bei Stellenvakanz (voraussichtlich 1. August 2020)".

Das ist dem Amtsblatt von Berlin zu entnehmen, das am Freitag veröffentlicht wurde.

Ausgeschrieben ist dort auch die Stelle von Stabels Stellvertreterin, die im Februar nicht freigestellt worden war, sondern weiterhin die Geschäfte führte.

Neue Tatsachen hatte Scheeres schon in den vergangenen Tagen geschaffen: Sie setzte nach Tagesspiegel-Informationen Scheeres die Leiter zweier Oberstufenzentren vorübergehend als neue „Schulleiter vor Ort“ ein.

Den Freistellungen vorausgegangen waren wie berichtet massive Beschwerden und Vorwürfe im Hinblick auf eine „Kultur der Angst“, Body-Shaming und Überlastung der Schüler. Der RBB hatte sie Ende Januar publik gemacht. Die Vorwürfe hinsichtlich einer Überlastung hatten in den vergangenen Tagen bereits neue Nahrung erhalten. Denn die Inanspruchnahme der Schüler durch Auftritte hat erheblich zugenommen.

Waren die Auftritte genehmigt?

Dies belegt eine Anfrage der FDP-Abgeordneten Paul Fresdorf und Maren Jasper-Winter. Zur Anzahl der Auftritte von Schülern der Staatlichen Ballettschule Berlin (SBB) schreibt Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers (SPD), dass sich die „Einsatzhäufigkeit“ zwischen 2015 und 2019 etwa verdoppelt habe – auf maximal 28 pro Jahr – zuletzt etwa beim Staatsballett Berlin in der Inszenierung „La Bayadère“ Unter den Linden. Vorangegangen waren im Dezember und Januar zahlreiche Auftritte der Kinder im "Nussknacker".

Tänzer der Staatlichen Ballettschule traten zuletzt in der Inszenierung "La Bayadère" an der Staatsoper Unter den Linden auf. Foto: Mike Wolff

Zur Frage nach der Genehmigung solcher öffentlichen Auftritte gibt Stoffers an, dass ein Schreiben des zuständigen Landesamtes für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (LAGetSi) von 2011 vorliege, wonach solche Auftritte „nicht gesondert genehmigungspflichtig“ seien.

Müssten Eltern, Arzt, Schule und Jugendamt einbezogen werden?

Diese pauschale Aussage verwundert allerdings nicht nur die besorgten Eltern. Denn für die jüngeren Schüler von zehn oder zwölf Jahren zählt das LAGetSi auf seiner Homepage sehr strenge Bedingungen auf: Eltern, Arzt, Schule und Jugendamt müssten demnach zustimmen, wenn Kinder auftreten.

Umso überraschter waren Eltern über eine Mail, die sie am Donnerstag vom LAGetSi bekamen, nachdem die FDP-Anfrage bekannt geworden war. Diese Eltern hatten sich schon Anfang Februar an das LAGetSi gewandt und seither auf Antwort gewartet.

Auftritte an der Oper werden als "Betriebspraktikum" eingeordnet

Aus der Mail geht hervor, dass die Aufritte an der Staatsoper als "Betriebspraktikum" definiert werden. Aus dieser Definition ergibt sich dann alles Weitere. Die entscheidenden Passagen, die der LAGetSi-Sachbearbeiter den Eltern schrieb, lauten mit Bezug auf das Jugendarbeitsschutzgesetz sinngemäß:

Die Auftritte der Ballettschüler erfolgen im Zuge von für die Ausbildung notwendigen Berufspraktika.

Das Verbot der Beschäftigung von Kindern gelte "nicht für die Beschäftigung im Rahmen eines Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht".

Da also diese Beschäftigung nicht verboten sei, bedürfe es "für einzelne Auftritte auch keiner Ausnahme" gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz.

Ebenso bedürfe es auch keiner „generellen Ausnahmegenehmigung“ durch das LAGetSi.

Somit sei "die Handlungsweise der SBB, Kinder und vollzeitschulpflichtige Jugendliche ohne Genehmigung durch das LAGetSi auftreten zu lassen, rechtskonform".

Diese Auskunft widerspricht allerdings dem, was betroffene Eltern und Kritiker der vielen Kinderauftritte erwartet hatten. Und nicht nur sie. Auch Jasper-Winter war noch am Mittwoch davon ausgegangen, „dass offensichtlich weder die abendlichen Einsätze der Kinder im Einzelfall genehmigt noch die Ruhebestimmungen beachtet wurden“. Sie schlussfolgerte daraus, dass „Senat hier seit Jahren nicht genau hingeschaut“ habe. Informiert über die Mail des LAGetSi durch den Tagesspiegel kündigte die Abgeordnete am Donnerstag an, der Sache weiter nachzugehen.

Die Senatsverwaltung will das Verfahren "überprüfen"

Ob die Bildungsverwaltung die gehäuften Aufführungen der Kinder - etwa in der Adventszeit - tatsächlich als so selbstverständlich begreift wie die Ballettschule und das LAGetSi, ist zurzeit nicht klar. Möglicherweise sind auch ihr inzwischen Zweifel gekommen. Darauf könnte die Tatsache deuten, dass Staatssekretärin Stoffers in ihrer Antwort ankündigte, das Genehmigungsverfahren zu „überprüfen“.

Die Staatliche Ballettschule beginnt mit der fünften Klasse. Dann sind die Kinder neun oder zehn Jahre alt. Foto: Stephanie Pilick/dpa

Nur ein Bruchteil der Schüler bleibt die ganze Schulzeit

Durch die FDP-Anfrage kam aber noch mehr heraus und zwar, dass 2007 zwar 25 Schüler die Ausbildung angefangen, aber nur zehn von ihnen abgeschlossen hatten. Diese Tendenz veränderte sich nicht. Vergangenes Jahr waren von 33 Schülern nur elf übrig. Freiwerdende Plätze werden oftmals durch Schüler aus dem Ausland aufgefüllt.

Dieser Aspekt wurde in der Vergangenheit nicht thematisiert. Selbst im Schulinspektionsbericht spielte er keine Rolle: "Niemand wollte der Schule zu nahe treten", mutmaßt ein Lehrer. Daher seien kritische Aspekte unter den Teppich gekehrt worden. Stattdessen lobten die Inspekteure die Schule und ihren Schulleiter Ralf Stabel ausdrücklich.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres mit dem freigestellen Leitungsteam Gregor Seyffert und Rolf Stabel. Foto: Christophe Gateau/dpa

Ein Aushängeschild der Bildungsverwaltung

Daher verwunderte es auch nicht weiter, dass Scheeres den Beginn ihrer zweiten Amtszeit Anfang 2017 nutzte, um durch die Gründung eines Landesjugendballetts zu glänzen, das an der Schule angebunden ist. Der ehemalige künstlerische Leiter der Schule, der legendäre Tänzer Gregor Seyffert, übernahm die Leitung des Landesjugendballetts. Seine Stelle wurde am Freitag nicht im Amtsblatt ausgeschrieben.

DieTrägerschaft der Schule liegt direkt bei der Bildungsverwaltung - wie auch die der anderen Eliteschulen Berlins. Damit wäre auch für die Beseitigung möglicher Missstände an der Schule direkt die Senatsverwaltung für Bildung zuständig.

Die Staatliche Ballettschule Berlin ist auch architektonisch eine Besonderheit. Foto: promo

Fragen an die Schulaufsicht

Anders gesagt: Wenn an der Schule der Kinderschutz etwa bei den abendlichen Auftritten nicht funktioniert haben sollte oder wenn die Kinder nach diesen Auftritten gegen die Vorschrift am nächsten Morgen wieder früh im Unterricht hätten sitzen müssen - dann wären das Verstöße, die aufzudecken Aufgabe der Schulaufsicht gewesen wäre.

Ob dies funktionierte, wird von den Kritikern bezweifelt. Denn sie haben Zweifel am Aufklärungswillen der Schulaufsicht - spätestens seit einem Auftritt des Leiters der Schulaufsicht, Christian Blume: Noch nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte er vehement die Schulleitung gelobt. Sein entsprechender Auftritt vor den Schülern hatte zu erheblicher Kritik auch im Abgeordnetenhaus geführt.

Auch danach riss die Diskussion nicht ab. Eine Mitarbeiterin der Schule trug die Aussagen Dutzender Unterstützer der Schule zusammen, aber es gab auch neue Vorwürfe, die der Berliner Landesschülersprecher Miguel Góngora veröffentlichte.

Viel Hilfe von außen

Bei den beiden Schulleitern, die jetzt die Geschäfte an der Ballettschule führen, handelt es sich um Jürgen Dietrich und Volker Dahms. Dietrich leitet das Oberstufenzentrum (OSZ) Gastgewerbe, das schon länger mit der Ballettschule zusammenarbeitet, Dahms das Neuköllner OSZ Informations- und Medizintechnik (IMT).

Wie berichtet, hat Scheeres eine Expertenkommission eingesetzt, um die Strukturen der Schule und die Vorwürfe zu untersuchen. Zudem nimmt eine eigens eingerichtete Clearingstelle Beschwerden, aber auch entlastende Informationen entgegen.

Die unabhängige Clearingstelle ist ab sofort erreichbar. Telefon: 0176/86016667, Mail: clearingstelle.sbs@senbjf.berlin.de, Adresse: Clearingstelle SBS, Juliusstr. 41, 12051 Berlin