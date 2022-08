Um den Energieverbrauch in Berlin zu senken, soll auch die Beleuchtung in Parks und Grünflächen reduziert werden. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen.

Demnach könne in Bereichen der Anlagen, die nicht regelmäßig für notwendige Wege genutzt werden, die Beleuchtung durch Laternen reduziert werden, teilte die Senatskanzlei mit. Nötig sei zuvor jedoch eine sorgfältige Prüfung von Sicherheitsaspekten durch die Polizei.

Die Maßnahme ist Teil des Energiesparplans, den Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) am Dienstag vorgestellt hat. Wie berichtet, soll außerdem die Soll-Temperatur in Büros von öffentlichen Gebäuden und Landesunternehmen auf 20 Grad reduziert werden. In Fluren sollen künftig 16 Grad ausreichen. Außerdem soll das Warmwasser abgestellt werden.

Ausgenommen von den Regeln sind lediglich Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Kitas, Grundschulen, Mensen und Justizvollzugsanstalten. Warmwasser wird es außerdem in Duschen von Schwimm- und Sporthallen weiterhin geben.

Mit diesen und weiteren Maßnahmen soll ab dem Herbst der Strom- und Gasverbrauch der öffentlichen Verwaltung um „mindestens zehn Prozent“ gesenkt werden.

Angesichts im Winter drohender Versorgungsengpässe hatte der Senat unter der Federführung von Schwarz untersucht, wie das Land seinen Energieverbrauch deutlich senken kann. Nach mehrwöchigen Abstimmungen wurden der Plan in der Staatssekretärskonferenz am Montag abgestimmt, letzte Details wurden am Dienstag im Senat diskutiert.

Die Maßnahmen sollen vorerst bis Ende März 2023 gelten. Die Vorgaben gelten auch für Anstalten des öffentlichen Rechts wie beispielsweise die Berliner Stadtreinigung (BSR) oder die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).