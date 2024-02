Unfallstatistik für Berlin Wo es in der Hauptstadt am häufigsten kracht

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Berlin ist 2023 im Vergleich zu den von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahren weiter angestiegen. Bis Ende November krachte es insgesamt 123.474 Mal auf den Straßen der Hauptstadt. Damit dürfte die Zahl von 130.161 Unfällen aus dem Jahr 2022 überstiegen werden.

Zugleich liegt der Wert noch immer deutlich unter dem vorpandemischen Wert (147.306). Das geht aus der Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des Abgeordneten Alexander J. Herrmann hervor.

Unter den Bezirken stechen bei den Zahlen insbesondere Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf hervor. In den dicht bebauten Gebieten gibt es nicht zuletzt durch Berufspendler viel Verkehr. Zudem verlaufen wichtige Verkehrsachsen durch die Bezirke. Insgesamt 15.854 Mal krachte es auf den Straßen Charlottenburg-Wilmersdorfs. In Mitte gab es mit 15.714 kaum weniger Unfälle. Schon etwas weniger Fälle verzeichnet der drittplatzierte Bezirk Tempelhof-Schöneberg (13.141).

Viele Zusammenstöße sind reine Blechschäden. Im Zentrum, wo mehr Menschen mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, steigt allerdings auch der Anteil an Verletzten bei den Unfällen. Bei 1764 Unfällen in Mitte verletzten sich Personen leicht, in 263 Fällen schwer. In Charlottenburg gab es 1253 Unfälle mit Leicht- und 189 mit Schwerverletzten. Obwohl es in Friedrichshain-Kreuzberg insgesamt viel weniger Unfälle gab (9239), liegt die Zahl der Verletzten fast ähnlich hoch (1115 leicht, 135 schwer).

Auch von den unfallträchtigsten Kreuzungen liegen einige im Zentrum. Die meisten Unfälle mit Verletzten gab es demnach am Frankfurter Tor. 27 Mal verletzten sich Personen bei Zusammenstößen an dem großen Knotenpunkt in Friedrichshain. In den häufigsten Fällen beim Abbiegen (14 Mal).

Direkt darauf folgt die Kreuzung Barnetstraße / Groß-Ziethener Straße / Lichtenrader Damm in Lichtenrade. 26 Mal kam es hier bei Unfällen zu Verletzten. Auf Platz drei der unrühmlichen Liste liegt die Kreuzung von Otto-Braun-Straße und Mollstraße in Prenzlauer Berg mit 20 Zusammenstößen, bei denen Verkehrsteilnehmer zu Schaden kamen.