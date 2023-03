US-Botschafterin Amy Gutmann „Auch ich rufe Präsident Biden nicht einfach so an“

Exzellenz, Frau Botschafterin Gutmann, Sie mussten sehr hart arbeiten, um mit einem Stipendium in Harvard studieren zu können. Ihr Vater starb schon, als Sie 16 waren. Später wurden Sie Präsidentin der Universität von Pennsylvania und haben neun Milliarden Dollar gesammelt, um unter anderem Studenten aus ärmeren Familien ein Studium zu ermöglichen. Was hat Sie geformt?

Zuerst und am allerwichtigsten: Die Werte haben meine Eltern mir vermittelt. Mein Vater musste aus Nazi-Deutschland fliehen. Er hat mich gelehrt, wie wichtig es ist, Chancen zu bekommen und die auch zu ergreifen. Auch seiner Familie hat er geholfen, rauszukommen aus Deutschland. Mein Vater hat mir beigebracht, Demokratie nie als Selbstverständlichkeit zu betrachten. Man muss immer wachsam sein, muss dafür arbeiten, muss dafür kämpfen.

