Vattenfall meldet Störung Rohschaden lässt 34.000 Berliner Haushalte ohne Heizung und Warmwasser

Wegen eines Rohrschadens mussten am Montagabend mehrere Tausend Haushalte im Berliner Norden ohne Heizung und Warmwasser auskommen. Der Schaden an einer oberirdischen Wärmeleitung in der Storkower Straße war kurz zuvor entdeckt worden, wie ein Vattenfall-Sprecher dem Tagesspiegel auf Anfrage sagte. Wegen der notwendigen Reparaturen war es seit 16 Uhr zu einer Unterbrechung in der Fernwärmeversorgung gekommen. Betroffen waren bis zu 34.000 Wohnungen in Prenzlauer Berg, Pankow, Weißensee und Gesundbrunnen. Der RBB hatte zuerst berichtet.

Gegen 21.30 Uhr waren die Bauarbeiten den Angaben des Sprechers zufolge beendet. Nach dessen Schätzung sollte es allerdings weitere eine bis zwei Stunden dauern, bis die Wärme in den Wohnungen ankommt. Vattenfall hatte die Störung auf seiner Webseite bekannt gegeben.

Zur genauen Ursache des Rohrschadens äußerte sich der Vattenfall-Sprecher nicht. Es bestehe aber kein Grund zur Beunruhigung. „In Berlin haben wir 2000 Kilometer Trassenleitung“, hieß es. „Ein solcher Schaden ist dabei nichts Unübliches.“

