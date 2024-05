Verbotene Fahne am Nakba-Tag gezeigt 600 Teilnehmer bei Palästina-Demo in Berlin-Charlottenburg – eine Festnahme

Der propalästinensische Protestzug mit rund 600 Teilnehmern durch Berlin-Charlottenburg ist weitgehend friedlich verlaufen. Die Stimmung war teils aufgeheizt, die Demo blieb nach Angaben einer Polizeisprecherin jedoch ohne größere Zwischenfälle. Es gab eine Festnahme.

Am Nakba-Gedenktag waren mehrere Aktionen aus dem pro-palästinensischen Umfeld geplant – unter anderem auf der Sonnenallee in Neukölln. Die Berliner Polizei hatte sich wegen antisemitischen und volksverhetzenden Ausrufen, die es in den vergangenen Jahren gegeben hatte, auf einen größeren Einsatz eingestellt. Sie zeige im gesamten Stadtgebiet Präsenz, sagte die Behördensprecherin. Demnach seien am Mittwochabend in Berlin etwa 400 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Gegen 21.30 Uhr bildeten sich laut Polizei zwei größere Personengruppen im Bereich der Sonnenallee. Dabei sollen auch Bengalos gezündet worden sein.

Bei der Demo in Charlottenburg mit dem Titel „Solidarität mit Palästina? 76 Jahre Al Nakba“ waren 1000 Teilnehmer angemeldet. Zu Beginn um 18 Uhr waren jedoch weitaus weniger, etwa 300 Demonstrierende, anwesend. „Zu Höchstzeiten nahmen etwa 600 Demonstrierende teil“, sagte die Sprecherin. Nach Abschluss der Kundgebung seien die Demoteilnehmer rasch abgezogen. Eine Person wurde festgenommen, weil sie eine verbotene Fahne gezeigt habe. Die Fahne wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Der palästinensische Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnert an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels. Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gibt es in Berlin ständig Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Dabei kam es auch immer wieder zu Ausschreitungen. Demonstrationen zum palästinensischen Nakba-Gedenktag gibt es jährlich im Mai in Berlin. (mit dpa)