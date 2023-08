Verdacht der Brandstiftung Feuer am Alten Landtag in Potsdam – Löscharbeiten beendet

Das Feuer in einem leerstehenden Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Landtags am Brauhausberg in Potsdam ist gelöscht worden. Das teilte die Stadt Potsdam am Samstagabend gegen 20 Uhr mit. Die Warnung der Bevölkerung wurde aufgehoben. „Es besteht keine Gefahr mehr“, erklärte die Feuerwehr.

Polizei und Feuerwehr hatten zuvor von einem Großbrand berichtet. Der Dachstuhl des südlichen Seitenflügels, in dem sich der frühere Plenarsaal befindet, sei in Brand geraten und teilweise eingestürzt, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest am frühen Abend. Angrenzende Bereiche wurden bei dem Einsturz in Mitleidenschaft gezogen, erklärte die Stadt. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung.

Der Feuerwehreinsatz während der Löscharbeiten. © Twitter Feuerwehr Potsdam

Im Laufe des Einsatzes wurde eine Drohne des DLRG (Landkreis Potsdam-Mittelmark) angefordert. Mit ihrer Hilfe konnten sich die Einsatzkräfte ein genaues Bild der noch bestehenden Glutnester machen und die Brandbekämpfung mit Schaummitteln einleiten. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Abendstunden.

Gegen 15.25 Uhr hatten mehrere Personen den Notruf alarmiert. Die Feuerwehr habe ein Großaufgebot in die Templiner Vorstadt geschickt. Sie war mit 26 Fahrzeugen im Einsatz. Um ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern, baute die Feuerwehr eine sogenannte Riegelstellung auf. Mithilfe von zwei Drehleitern kämpften die Einsatzkräfte von außen gegen die Flammen.

Nach Angaben der Stadt Potsdam waren insgesamt rund 120 Einsatzkräfte aus der Potsdamer Berufsfeuerwehr, den Freiwilligen Feuerwehren Zentrum, Babelsberg, Klein-Glienicke, Neu Fahrland, Groß Glienicke, Drewitz, der Polizei und dem Ordnungsamt vor Ort. Weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Potsdam-Bornstedt besetzten das Feuerwehrhaus, um den Grundschutz der Stadt sicherzustellen.

Mithilfe einer Drehleiter versuchte die Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen. © Andreas Klaer/PNN

Eine schwarz-braune, weithin sichtbare Rauchsäule stand über der Innenstadt und beunruhigte nicht nur direkte Anwohner. Über die NINA-App warnte die Regionalleitstelle die Bevölkerung wegen der starken Rauchentwicklung vor einer Geruchsbelästigung. Der Brandgeruch waberte bis in die Außenbezirke der brandenburgischen Landeshauptstadt.

Die Polizei hatte am Nachmittag mehrere Stunden lang die Straße zum Brauhausberg gesperrt, auch Linienbusse kamen nicht mehr weiter. Lediglich Anwohnern war die Durchfahrt erlaubt. Ein Verkehrschaos in der Innenstadt blieb allerdings aus.

Bereits vor zwei Wochen brannte es auf dem Gelände

Vor nicht einmal zwei Wochen hatte es bereits auf dem Gelände des Alten Landtags gebrannt. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli gab es drei kleinere Feuer in einem Nebengebäude des leerstehenden Hauses. Auf dem Areal gab es in der jüngsten Vergangenheit immer wieder auch Vandalismus.

Die Straßen rund um das Gelände wurden abgesperrt. © Andreas Klaer PNN/Andreas Klaer PNN

Bis 2013 tagte in dem einst repräsentativen Bau auf dem Brauhausberg der brandenburgische Landtag. Gebaut wurde das Haus in den Jahren 1899 bis 1902 als Königlich-Preußische Kriegsschule. Zu DDR-Zeiten war das Gebäude Sitz der SED-Bezirksleitung, ehe ab 1990 der Landtag dort einzog. 2013 fand die letzte Landtagssitzung auf dem Brauhausberg statt, das Parlament zog ins wiederaufgebaute Stadtschloss in der Potsdamer Mitte.

Anschließend stand das Gebäude mehrere Jahre leer, ehe es 2015 und 2016 als Unterkunft für zeitweise mehr als 400 Flüchtlinge genutzt wurde. Mittlerweile ist das Gebäude baufällig. Eigentümer ist der Berliner Investor Sanus, der seit Jahren ankündigt, das Gebäude sanieren zu wollen und dort Luxuswohnungen zu etablieren. (mit dpa)