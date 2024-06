„Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört“ Darum will Lichtenbergs SPD ihren Affären-Stadtrat Kevin Hönicke loswerden

Der Lichtenberger Bezirksstadtrat Kevin Hönicke (SPD) soll nach zahlreichen Affären sein Amt verlieren – auf Antrag seiner eigenen Genossen. Der SPD-Kreisvorstand und die Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ziehen damit nach turbulenten Monaten und mit Blick auf die Wahlen in den kommenden beiden Jahren die Reißleine, denn das Angebot eines gesichtswahrenden Rückzugs lehnte Hönicke ab. Er habe das Vertrauen in ihn „irreversibel verspielt“.

Am Montagabend hat der Kreisvorstand mit großer Mehrheit entschieden, dass für Mittwoch nächster Woche ein Sonderparteitag einberufen werden soll. Der soll dann darüber befinden, ob die Fraktion einen Abwahlantrag in die BVV stellt. Zugleich soll über einen Nachfolger entschieden werden.

Der Fall Hönicke hielt das Bezirksamt seit Herbst in Atem. Umstritten war er ohnehin, etwa wegen Verbalausfällen vor den Bezirksverordneten. Bezirksbürgermeister Martin Schaefer (CDU) belegte den Stadtrat dann im Oktober mit einem Verbot der Amtsgeschäfte.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt seither gegen Hönicke wegen des Verdachts des Verrats von Dienstgeheimnissen. Der Vorwurf: Der SPD-Politiker soll Journalisten im Januar 2023, kurz vor der Wiederholungswahl, interne Akten per Post geschickt haben. Dabei ging es um den Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen einen Mitarbeiter des Bezirksamts, der längst widerlegt war.

Als er suspendiert war, inszenierte sich Hönicke als Kämpfer gegen Belästigung und Aufklärer – insbesondere in der „Berliner Zeitung“. Das Blatt wärmte die alten, längst für erledigt erklärten Belästigungsvorwürfe wieder auf, nannte den betroffenen Mitarbeiter namentlich und zeigte ihn mit großem Foto. Das Landgericht Berlin II untersagte dann jegliche Artikel. Denn alle Vorwürfe waren unwahr und widerlegt.

Noch im Dezember hatte das Verwaltungsgericht die Suspendierung bestätigt. Denn es lägen ausreichende Indizien für den Verdacht vor, dass Hönicke seine beamtenrechtliche Verschwiegenheitspflicht verletzt hat.

Als einfacher Bürger besuchte Hönicke weiter die BVV. Auch dabei kam es zum Eklat. Im Januar pöbelte er in einem Ausschuss und beschimpfte die Vorsitzende. Die CDU warf Hönicke danach wiederholtes frauenfeindliches Verhalten vor. Hönicke selbst geißelte sich danach selbst. Sein Vorgehen habe „nicht den gesetzten Normen der Bezirkspolitik“ entsprochen. „Dafür rüge ich mich selbst“, sagte er.

Im März dann entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg, dass Hönicke wieder ins Amt darf. Den Vorwurf des Geheimnisverrats stellte das OVG dabei nicht infrage. Vielmehr war für das OVG der Fall so offenkundig, dass keine Verdunklungsgefahr mehr besteht – und Hönicke damit wieder ins Amt darf. Prompt gab es in der BVV wieder einen Zwischenfall: Wegen rassistischer Aussagen zum vietnamesischen Großmarkt Dong-Xuan-Center bekam er einen Ordnungsruf und bat später um Entschuldigung.

Die SPD hat nun genug davon. Der geschäftsführende Kreisvorstand und die Fraktion kamen nach „anstrengenden und zermürbenden Monaten“ zu dem Entschluss, „dass eine weitere Zusammenarbeit mit Kevin Hönicke nicht mehr möglich ist“. Der „damit verbundene Vertrauensverlust“ lasse sich mit Hönickes Verbleib im Amt nicht wiederherstellen, heißt es in einer internen Erklärung. Die Situation sei für die Lichtenberg „nicht weiter tragbar“.

Der Impuls dafür kam aus der Fraktion. Bereits Ende Mai votierten die Fraktion einstimmig für einen Abwahlantrag, weil das „Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört“ sei. Grund: Eine Aufarbeitung der Ereignisse der vergangenen Monate durch Hönicke bleibe aus.

Ende Mai boten die SPD ihrem Genossen Hönicke sogar eine „einvernehmliche Lösung im Sinne eines selbstbestimmten Rückzuges“ an. Doch Hönicke lehnte das ab. Im Schreiben des Vorstands heißt es dazu: „Wir sind an einem Punkt, an dem wir nicht absehen können, ob die von Kevin vorgebrachten Erklärungen und Entschuldigungen ehrlich gemeint sind.“ Manche Fragen beantworte er nicht oder beantworte diese, etwa zur Suspendierung, unzureichend.

Hönicke selbst gibt sich unbeirrt. „Ich habe in den letzten vier Jahren bewiesen, dass ich für Entscheidungen und Handeln stehe, auch bei schwierigen Themen. So führe ich mein Amt weiter“, sagte er dem Tagesspiegel. „Ich renne vor Verantwortung nicht weg und stelle mich auch jeglichen Wahlen.“