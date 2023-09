Viel los für Promis in Berlin Warner eröffnet neues Hauptquartier und Sängerin Elif präsentiert schwarze Mode

Schauspieler müsste man dieser Tage sein, dann hätte man nämlich frei, könnte ganz entspannt seinem Promi-Status frönen und Partys besuchen, auf denen andere arbeiten. In Berlin ist aktuell Art Week, und das scheint für die Musik- und Modeindustrie eine passende Gelegenheit, auch mit ihrer Kunst zu protzen.

Vielleicht war es Zufall, dass ausgerechnet am vergangenen Donnerstag das Plattenlabel Warner Music sein neues Headquarter in Berlin-Mitte eröffnete. Branchengrößen wie Marius Müller-Westernhagen oder Katja Krasavice jedenfalls ließen sich nicht zweimal bitten, der exklusiven Sause beizuwohnen.

Von singenden Designern und designenden Sängerinnen

Auch Modedesigner Michael Michalski war da und genoss bei Crémant und Häppchen auf der nigelnagelneuen Warner-Dachtrasse die Berliner Skyline. Ob er bald singen wird, ist nicht bekannt, aber wer weiß das schon.

Parallel nämlich fand am äußersten Ende von Prenzlauer Berg, im „Anomalie Art Club“, eine ganz besondere Kollaboration statt: Sängerin Elif, nicht bei Warner unter Vertrag, entwarf eine pechschwarze Kollektion für einen deutschen Bekleidungshersteller, weil, so sagte sie nach einem musikalischen Ständchen, „ich habe vor drei Jahren angefangen schwarz zu tragen, weil ich mich so wohlfühle damit als Künstlerin“.

Mit rund 30 Minuten Verspätung performte sie ihre angekündigte Performance gegen 21.15 Uhr vor kleiner Menge und versammelten Showbusiness-Größen.

Mit von der Party waren unter anderem die Schauspieler:innen Frederik Lau und Jasna Fritzi Bauer, die Sänger:innen Andreas Bourani und Alina Wichmann, Sänger-Schauspieler Jimmy Blue Ochsenknecht und die Entertainerinnen Miss Ivanka T. und Candy Crash. Außerdem eine undefinierbare Horde Influencer, von denen nicht wenige das Angebot wahrnahmen, sich mit einem kostenlosen Tattoo versehen zu lassen.