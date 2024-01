„Viele denkbare Interessenkonflikte“ Transparency Deutschland fordert Erklärung von Kai Wegner

Nach der Bestätigung der Beziehung zwischen dem Berliner Regierungschef Kai Wegner und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU) wird die Forderung nach verbindlichen Compliance-Regeln auch in der Politik lauter.

Kurz vor der Sitzung des Berliner Senats am Dienstagvormittag erklärte Anna-Maija Mertens, Geschäftsführerin von Transparency Deutschland, gegenüber dem Tagesspiegel: „Die private Beziehung zwischen dem Bürgermeister und einer Senatorin bedeutet in der Praxis viele denkbare Interessenkonflikte.“ Wegner und Günther-Wünsch müssten „sich daher sehr gut überlegen, welche konkrete Vorkehrungen getroffen werden können, um Interessenkonflikten weitestgehend vorzubeugen.“

Dies müsse „transparent kommuniziert werden“, forderte Mertens weiter und stellte fest: „Eine analoge Konstellation in Unternehmen wäre durch entsprechende Compliance-Regelungen ausgeschlossen.“ Der Fall mache den Regelungsbedarf in Berlin wie auch in anderen Bundesländern deutlich, erklärte sie weiter.

Entsprechende Forderungen waren nach der durch den Medienanwalt Christian Scherz erfolgten Bestätigung der Beziehung zwischen den beiden Senatsmitgliedern mehrfach vertreten worden. Der Umstand, dass entsprechende Compliance-Regelungen in der Politik - anders als etwa in der Wirtschaft - fehlten, gehöre korrigiert, hieß es übereinstimmend.

Am Vorabend der Senatssitzung hatte sich auch die Berliner SPD-Chefin und Wegner-Stellvertreterin Franziska Giffey erstmalig zu den Folgen der Partnerschaft geäußert. Der Regierungschef müsse konkret vorschlagen, wie Konflikte zwischen Privatleben und Amtsgeschäften vermieden werden können, sagte Giffey am Montagabend – einen Tag vor der ersten Sitzung des Senats nach Bekanntgabe der Liaison. Die Wirtschaftssenatorin stellte indirekt die Beteuerungen von Wegner und Günther-Wünsch infrage, sie könnten Privates und Berufliches im Amt trennen.

„Mit der Bekanntmachung dieser Beziehung in der letzten Woche wurde zunächst Transparenz hergestellt. Das war ein erster wichtiger Schritt“, sagte Giffey. „Jetzt geht es darum, Rechtsklarheit zu schaffen und konkrete Vorgehensweisen für die strikte Trennung von privaten und beruflichen Interessen festzulegen – vor allem für den Konfliktfall.“ Dafür im Senat einen Vorschlag zu unterbreiten, sei Aufgabe des Regierenden Bürgermeisters.

Wegner und Günther-Wünsch hatten vergangenen Freitag von einem Anwalt erklären lassen, dass sie sich im Herbst entschieden hätten, eine Beziehung einzugehen. Eine Woche zuvor, Ende 2023, hatte Wegner erklärt, sich im September von der langjährigen Partnerin und Mutter seiner beiden jüngeren Kinder getrennt zu haben.

Zur neuen Liebe ließen der Regierende und die Senatorin verlauten, dass ihre Beziehung keinen rechtlichen Bestimmungen widerspreche und dass es selbstverständlich sei, dass beide „im Zusammenhang mit ihrer Amtsführung Privates und Berufliches strikt trennen“.