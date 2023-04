Vier Drogenlabore ausgehoben Ermittler finden 66 Kilo Amphetamine in Berlin

Eine Überraschung erlebten Ermittler unter Führung des Landeskriminalamtes Berlin am Donnerstagnachmittag bei Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg. Statt auf eine erwartete Cannabisplantage stießen sie auf Labore zur Herstellung von Amphetaminen. Laut Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden sieben Orte durchsucht, sechs in Berlin (Lankwitz, Pankow, Weißensee, Treptow, Mitte und Lichtenberg) und einer in Brandenburg.

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hatten die Staatsanwaltschaft Berlin und das LKA seit Sommer 2022 ermittelt. Dies führte zu fünf Tatverdächtigen im Alter zwischen 26 und 46 Jahren, die im Verdacht standen, eine Cannabisplantage zu betreiben.

Kiloweise Amphetamine sichergestellt

Nun wurden in Durchsuchungsobjekten in Pankow, Weißensee, Treptow und Lichtenberg stattdessen Amphetamin-Labore entdeckt. Sichergestellt wurden dort mindestens 20 Liter Amphetamin-Basis – was etwa 180 Kilogramm Amphetamin entsprechen dürfte – und 66 Kilogramm fertiggestelltes Amphetamin. Außerdem stellten die Ermittler drei Kilogramm Marihuana, rund 20.000 Euro Bargeld sowie Waffen sicher.

Drei der Tatverdächtigen – der 30- und 31-Jährige sowie die 26-Jährige – wurden laut den Angaben vorläufig festgenommen und sollten am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.