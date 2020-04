Die groben Linien haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten vorgegeben, jetzt geht es um die Feinheiten des Wiedereinstiegs in den geregelten Schul- und Kita-Alltag in Berlin: Der Senat hat dazu am Donnerstag erste Regelungen beschlossen.

Sicherheitsaspekte, Bedürfnisse der Eltern und der Lernerfolg der Schüler waren abzuwägen. Das Ergebnis ist eine „behutsame Teilöffnung der Schulen“, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) nach der Senatssitzung erläuterte.

Die Kita-Eltern müssen zum Teil noch bis 1. August warten. Trotz Protesten von Schülern und Schulleitern, genauso wie von Eltern, Verbänden und Gewerkschaften sollen alle Abschlussprüfungen stattfinden.

Wann geht für wen die Schule los?

Als erstes sollen die Zehntklässler am Montag, dem 27. April, in die Schulen zurückkommen. Sie werden vorgezogen, damit sie besser auf die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss (MSA) vorbereitet werden können, teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag mit.

Am 4. Mai sollen die Sechstklässler der Grundschulen zurückkehren sowie die elften Klassen der Gymnasien und die neunten und zwölften Klassen an den Integrierten Sekundarschulen. Erst im Laufe der folgenden Wochen würden dann – je nach Entwicklung der Infektionszahlen – „sukzessive weitere Jahrgänge“ einbezogen werden.

Wie wird der Unterricht organisiert?

Der Unterricht in den Kernfächern hat Priorität: Wenn also nur wenige Stunden am Tag in Teilgruppen unterrichtet werden kann, müssen sich die Lehrer gegen Fächer wie Wirtschaft, Geschichte, Ethik, Kunst oder Chemie und für Mathematik, Deutsch und Englisch entscheiden. Darüber hinaus müssen die Lehrkräfte weiterhin Fernunterricht anbieten.

Die schrittweise Öffnung soll laut Scheeres „behutsam unter Vorgaben des Mindestabstandes, der Hygienevorschriften und des Arbeitsschutzes“ erfolgen.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD)

Was passiert in den Berufsschulen?

An den beruflichen Schulen und allen Oberstufenzentren startet am 27. April die Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung mit der Konzentration auf die Prüfungen zur erweiterten Berufsbildungsreife und zum MSA.

Ab dem 4. Mai kommen die Abschlussjahrgänge der Berufsschulen dazu. Dabei geht es auch um die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen der Kammern aller dualen Ausbildungen.

Was wird aus den MSA-Prüfungen an Sekundarschulen und Gymnasien?

Allen Protesten zum Trotz sollen auch die Zehntklässler der Sekundarschulen und Gymnasien zu den MSA-Prüfungen antreten. Am 25. Mai wird die zentrale Prüfung in Mathematik geschrieben, es folgt am 27. Mai die Fremdsprache und am 3. Juni Deutsch. Die Nachschreibtermine liegen am 8., 10. und 12. Juni. Anders als die Abiturprüfungen sind die MSA-Prüfungen reine Ländersache. Berlin hätte sie daher ausfallen lassen können. Dafür hatte auch die Linke in der Koalition votiert.

Finden die Abiturprüfungen statt?

Auch hier blieben die Proteste erfolglos: Die Abiturprüfungen beginnen am 20. April mit dem Leistungskurs Latein. Am 22. April folgen die Leistungskurse Biologie und Neugriechisch, am 24. April wird es voll: Englisch ist dran. Weiter geht es am 27. April mit Spanisch, am 28. April mit Französisch. Die übrigen Klausuren ziehen sich hin bis zum 4. Mai. Die Nachschreibetermin schließen sich direkt an und dauern bis zum 4. Juni.

Wie wird mit den Kitas verfahren?

Die Berliner Kitas bieten weiterhin erstmal nur eine Notbetreuung an. Diese wird stufenweise ab dem 27. April erweitert. Dieses „Phasen-Modell“ werde mit Blick auf die epidemiologische Entwicklung laufend bewertet und „bei Bedarf angepasst“.

Wer profitiert von der Erweiterung der Notbetreuung?

Als erster Schritt ist vorgesehen, dass mehr Berufsgruppen als bisher auch dann ihr Kind in die Kita bringen dürfen, wenn nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Auch Kinder aus Familien beziehungsweise von Alleinerziehenden „in besonders herausfordernden Situationen“ werden dann die Notbetreuung besuchen können. Später werden weitere Berufsgruppen benannt, die Zugang zur Notbetreuung erhalten sollen.

Wann sind die Vorschüler dran?

Erst nachdem die genannten besonderen Gruppen berücksichtigt wurden, kommen die Kinder dran, die im Sommer eingeschult werden. Auf ihnen liegt das besondere Augenmerk, weil sie ohne eine vorschulische Förderung größere Eingewöhnungsschwierigkeiten haben dürften.

Für viele dieser Kinder gilt eigentlich eine Kitapflicht, weil sie schlecht Deutsch können oder motorische Störungen haben. Fachleute hatten daher geraten, diese Kinder möglichst früh zu berücksichtigen. Als nächste Gruppe sind die Kinder an der Reihe, die noch in die Kita eingewöhnt werden müssen.

Wann beginnt der Normalbetrieb?

Wer nicht zu den genannten Gruppen gehört, muss bis zum Beginn des neuen Kitajahres am 1. August 2020 auf die Betreuung warten.

