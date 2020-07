Die Staatsanwaltschaft Cottbus hat ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen den Verschwörungsideologen Attila Hildmann aufgenommen. Bei der für Internetkriminalität zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft liege inzwischen eine Vielzahl von Anzeigen und Hinweisen vor, sagte Detlef Hommes, Sprecher der Staatsanwaltschaft Cottbus, dem Tagesspiegel.

Die Vorermittlungen nach denen die Staatsanwaltschaft entscheidet, ein Ermittlungsverfahren aufzunehmen, sind damit abgeschlossen. "Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass eine Straftat vorliegt", sagte Hommes.

Seit wann das Ermittlungsverfahren schon laufe, konnte er nicht sagen. Er bestätigte auf Nachfrage lediglich, das schon seit Ende Mai Hinweise eingegangen seien.

Wann die Ermittlungen abgeschlossen werden, sei noch offen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Grundsätzlich werde ergebnisoffen ermittelt. Die brandenburgischen Strafverfolgungsbehörden sind in diesem Fall für Ermittlungen im Bereich Internetkriminalität zuständig, weil Hildmann seinen Wohnsitz in Brandenburg hat.

Volker Beck hatte Anzeige erstattet

Zuletzt hatte unter anderem der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck Anzeige gegen Hildmann erstattet. Der Kochbuchautor hatte sich mit Bezug auf Beck bei einer Kundgebung für die Wiedereinführung der Todesstrafe ausgesprochen.

Bereits im Juni hatte Hildmann in seinem Telegram-Kanal mit mehr als 66.000 Mitgliedern erklärt, weil sich der "Judenstamm" der Zionisten für ein “auserwähltes Volk” halte, wollte er Deutschland bereits nach dem Ersten Weltkrieg durch Reparationsforderungen zerstören.

Vor diesem Angriff habe Adolf Hitler die Deutschen lediglich zu schützen versucht, hatte Hildmann weiter erklärt. Im Vergleich zu Angela Merkel sei Hitler “ein Segen” gewesen, schreibt der Verschwörungstheoretiker, der einst mit Kochbüchern für Veganer bekannt wurde.

Belohnungen für die Privatadressen seiner Gegner

Ende Juni drohte Hildmann auf einer Demonstration in Berlin Journalisten: „Ihr seid Faschisten und wir werden eure Namen finden und dann gucken wir mal weiter.“ In den vergangenen Tagen lobt er immer wieder Belohnungsgelder für diejenigen aus, die ihm die Adressen von linken Aktivisten besorgen würden - in aller Öffentlichkeit.

Am Wochenende hatte der Verschwörungsideologe laut der Berliner Polizei auf einer Demonstration mit etwa 150 Teilnehmern den Holocaust verharmlost, seine Drohungen gegen den ehemaligen Grünen-Abgeordneten Volker Beck hatte er unter dem Gejohle seiner Zuseher erneuert. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Volksverhetzung und Bedrohung.

Bei der Polizei in Brandenburg sind, wie berichtet, über soziale Medien innerhalb einer Woche rund 1.300 Hinweise auf Hildmanns Aktivitäten ein. Bislang hatte die Staatsanwaltschaft laut eines Tweets der Polizei keine Strafbarkeit bei Hildmann gesehen - trotz der Mordfantasien gegen den Grünen Volker Beck. Diese Einschätzung hat sich nun anscheinend geändert. (mit epd)