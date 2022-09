Wahlwiederholung absehbar In Berlin beginnt das große Zittern

Alles noch mal von vorn. Alles umsonst. Ein knapp gewonnener Wahlkampf, zehrende rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen, Enteignungsstreitigkeiten, das Regierungsprogramm für die kommenden Jahre. Franziska Giffey versuchte am späten Mittwochabend in einer Krisensitzung der Berliner SPD trotzdem etwas Frohsinn vor dem kommenden Wahlkampf zu verbreiten: „Wir werden alle rote Pudelmützen tragen“, sagte Giffey laut Teilnehmern. Mit Humor durchs tiefe Tal, das kam nicht bei allen gut an. „Ja, ist denn schon Weihnachten“, scherzte ein Sozialdemokrat später. Die nächsten Plakate und Flyer werden wohl mitten im Winter verteilt werden müssen.

