Die Flughafengesellschaft meldete am Freitag eine "positive Entwicklung". Insgesamt flogen 17.455.162 Passagiere im ersten Halbjahr 2019 von und nach Berlin. Das ist eine Steigerung um 11,9 Prozent. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 wurden 1,9 Millionen Passagiere mehr abgefertigt. Die Flugbewegungen haben um 7,5 Prozent auf 145.042 zugelegt.

Am Flughafen Schönfeld sind 5.662.974 Passagiere gestartet beziehungsweise gelandet. Die Flugbewegungen liegen bei 48.202. In Tegel sind die Passagierzahlen auf 11.792.188 gestiegen. In den ersten sechs Monaten 2019 gab es in Tegel 96.840 Starts und Landungen. Diese Zahlen teilte die Gesellschaft mit.

Für Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sind die neuesten Zahlen ein gutes Zeichen: „Die Hauptstadtregion ist und bleibt eine hochattraktive Destination. Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Gemeinsam konnte das starke Fluggastaufkommen gut bewältigt werden."

Derart positiv wie in der Pressemeldung behauptet, haben Passagiere das allerdings nicht immer erlebt. Mehrfach gab es in den vergangenen Wochen Klagen über chaotische Zustände in der Abfertigung. Teilweise waren Krankheitswellen von Sicherheitsmitarbeitern die Ursache.