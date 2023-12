Warnstreik der GDL am Donnerstag und Freitag Fahrgäste in Berlin müssen sich erneut auf Zugausfälle einstellen

Bahnreisende und Pendler müssen sich von diesem Donnerstagabend an bundesweit erneut auf erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen – auch die Berliner S-Bahn ist betroffen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zu einem 24-stündigen Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen.

Der Ausstand soll am Donnerstagabend, 22.00 Uhr, beginnen und bis Freitagabend, 22.00 Uhr, andauern. Beeinträchtigungen werden allerdings schon vor dem offiziellen Beginn des Warnstreiks erwartet. Zum Ausstand aufgerufen sind sämtliche Arbeitnehmer unter anderem in den Bereichen Fernverkehr und Regionalverkehr, ebenso die Mitarbeiter der S-Bahnen in Berlin und Hamburg.

Wie beim letzten Streik Mitte November will die Deutsche Bahn im Regionalverkehr trotzdem ein stark reduziertes Angebot fahren, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Reisende wurden gebeten, auf nicht unbedingt nötige Fahrten zu verzichten und sich im Vorfeld über die jeweilige Verbindung zu informieren.

Bei der Berliner S-Bahn hatte es im November einen Notfahrplan gegeben, mit dem versucht wurde, die Anbindung der Außenbezirke und Umlandgemeinden an die Berliner Innenstadt aufrechtzuerhalten.

So gab es auf den Linien S46, S5, S9 und S1 einen 20-Minutentakt. Nur auf der S3 gelang dies wegen einer defekten Weiche zeitweise nicht. Wie ein möglicher Notfahrplan bei diesem Streik aussehen wird, war am Mittwochabend zunächst unklar.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind nicht vom Streik betroffen. Wie beim vergangenen Streik müssen sich Fahrgäste aber auch bei diesem Mal wieder auf vollere Fahrzeuge einstellen, weil erfahrungsgemäß viele Menschen auf die U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse umsteigen werden. Bei der BVG gilt ein eigener Tarifvertrag, der erst im Januar verhandelt wird.

Die GDL fordert eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von derzeit 38 Stunden auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die DB lehnte dies angesichts des Fachkräftemangels als nicht machbar ab. „Damit ignorieren die Unternehmen nicht nur die berechtigten Bedürfnisse der eigenen Beschäftigten“, erklärte nun GDL-Chef Claus Weselsky. „Sie torpedieren zudem die dringend nötigen Maßnahmen zu einer erfolgreichen Personalgewinnung.“

Die Gewerkschaft fordert außerdem bei einem Jahr Laufzeit 555 Euro mehr Lohn und 3000 Euro Inflationsprämie. Die Bahn hat bislang ein Angebot unterbreitet, das elf Prozent mehr Lohn und eine Inflationsprämie von bis zu 2850 Euro vorsieht – gestreckt auf eine Laufzeit von 32 Monaten. (Tsp, dpa)