Tagesspiegel Plus Was tun an Pfingsten in Berlin? : Kunst gucken, Karneval feiern, Konzerte: 10 Tipps für das lange Wochenende

Wir sind allesamt Mai-Fans: Kaum ein Monat beschert uns so viele freie Tage. Die sollen natürlich auch gut genutzt werden. Wer dafür noch Inspiration sucht: Wir haben Ideen.