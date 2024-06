Wieder tödliche Messerattacke in Berlin? Junger Mann stirbt in Wilmersdorf – Mordkommission ermittelt

Erneut starb ein junger Mann nach einer Gewalttat in Berlin: Am Sonntag gegen 16 Uhr fand ein Anwohner in der Uhlandstraße in Wilmersdorf einen Schwerverletzten. Der Zeuge verständigte die Rettungskräfte, der junge Mann konnte trotz Wiederbelebungsversuchen nicht gerettet werden. Seinen Tod bestätigte eine Polizeisprecherin.

Nach Tagesspiegel-Informationen gehen Ermittler vorläufig davon aus, dass ein Messer eingesetzt worden ist. Das bestätigte die Sprecherin der Behörde zunächst nicht. „Aber wir gehen von Fremdverschulden aus, eine Mordkommission ermittelt.“

Erst am Samstag war auf einem Bahngleis am U-Bahnhof Kottbusser Tor ein Tunesier tot aufgefunden worden. Auch dazu ermittelt eine Mordkommission, am Sonntag meldeten sich Zeugen zu dem Vorfall. Das 26-jährige Opfer wurde nach Tagesspiegel-Informationen erstochen, ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Zuvor hatte es Kennern zufolge eine „milieutypische Auseinandersetzung“ unter bis zu sechs Männern gegeben. Das Kottbusser Tor gilt als Treffpunkt bestimmter Drogenszenen, vor einem Jahr wurde in einem der bekannten Wohnblocks dort eine Polizeiwache eröffnet.

Erst unmittelbar vor dem Wochenende hatte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik dem Internetportal von „N-TV“ gesagt, sie beobachte mit Sorge einen Anstieg gewalttätiger Auseinandersetzungen mit Messern. Die Täterprofile seien ziemlich eindeutig: „Zugespitzt formuliert: Nach unseren Zahlen ist die Gewalt in Berlin jung, männlich und hat einen nicht-deutschen Hintergrund. Das gilt auch für Messergewalt.“

Bundesweit steigen die Fälle sogenannter Messergewalt. Die als „Messerangriff“ erfassten Taten der Körperverletzung lag laut polizeilicher Kriminalstatistik im Jahr 2023 bei 8951 Fällen, fast 800 mehr als Jahr zuvor. Die Zahl der Raubtaten mithilfe von Messern stieg um fast 700 auf fast 4900 Fälle.