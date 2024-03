Wieder Traktor-Korsos durch die Hauptstadt Auf diesen Berliner Straßen kommt es am Freitag zu Sperrungen und Behinderungen

Wegen Protesten der Bauernverbände, Speditionen und des Mittelstands sind in Berlin am Freitag erneut viele Straßen gesperrt. Betroffen sind vor allen Dingen das Regierungsviertel und die Gegend rund um das Brandenburger Tor. Die Bauern fordern ein Umdenken der Regierung und unter anderem eine bessere Lösung für den Agrardiesel.

Geplant ist, dass die Fahrzeuge am Freitagmorgen die Landesgrenze erreichen. Laut Verkehrsinformationszentrale werden voraussichtlich mehr als 1000 Traktoren, Lkw und Pkw in Richtung Berlin rollen.

Zwischen 12 Uhr und 17 Uhr ist eine Kundgebung am Brandenburger Tor angekündigt. Auch am Bundesrat an der Leipziger Straße ist am Morgen eine Kundgebung geplant.

Die Protestler wollen in mehreren Korsos bis zum Platz des 18. März und zur Straße des 17. Juni fahren. Ein Korso startet dabei in Baruth/Mark an der B96 und fährt über den Tempelhofer Damm, Mehringdamm und den Großen Stern. Ein zweiter Korso beginnt seinen Protestzug in Nord-Oranienburg und bewegt sich via B96, Lindauer Allee und Großen Stern zur Straße des 17. Juni. Ein dritter Korso beginnt in West-Nauen und der vierte an der Landesgrenze Berlins bei Alt-Mahlsdorf. Die Protestfahrt soll bis 17 Uhr dauern.

Die Routen der Bauern-Demo in Berlin im Einzelnen:

Aus Frohnau : Von der Landesgrenze über die B96 Berliner Straße, Roedernallee, Lindauer Allee, Residenzstraße, Markstraße, Schulstraße, Luxemburger Straße, Föhrer Straße, An der Putlitzbrücke, Stromstraße, Lessingstraße, Altonaer Straße und Großer Stern zur Straße des 17. Juni

: Von der Landesgrenze über die B96 Berliner Straße, Roedernallee, Lindauer Allee, Residenzstraße, Markstraße, Schulstraße, Luxemburger Straße, Föhrer Straße, An der Putlitzbrücke, Stromstraße, Lessingstraße, Altonaer Straße und Großer Stern zur Straße des 17. Juni Aus Lichtenrade : Von der Landesgrenze über die B96 Kirchhainer Damm bis zum Tempelhofer Damm und weiter über Mehringdamm, Hallesches Ufer, Reichpietschufer, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee und Großer Stern zur Straße des 17. Juni

: Von der Landesgrenze über die B96 Kirchhainer Damm bis zum Tempelhofer Damm und weiter über Mehringdamm, Hallesches Ufer, Reichpietschufer, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee und Großer Stern zur Straße des 17. Juni Aus Mahlsdorf : Von der Landesgrenze über die B1/5 bis zur Alexanderstraße und weiter über Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, John-Foster-Dulles-Allee, Spreeweg und Großer Stern zur Straße des 17. Juni

: Von der Landesgrenze über die B1/5 bis zur Alexanderstraße und weiter über Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, John-Foster-Dulles-Allee, Spreeweg und Großer Stern zur Straße des 17. Juni Aus Staaken: Von der Landesgrenze über die B5 Heerstraße bis zum Theodor-Heuss-Platz, Kaiserdamm, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni und Großer Stern zur Straße des 17. Juni

Am Freitag werden große Teile der Innenstadt rund um das Regierungsviertel gesperrt sein. Einige Straßen sind bereits seit Donnerstagnachmittag für den Autoverkehr nicht befahrbar. © Polizei Berlin

Einschränkungen bereits gültig

Die Polizei weist bereits jetzt auf erhebliche Verkehrsbehinderungen hin. Donnerstagmittag sperrte sie die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor/Ebertstraße. Auch auf der Leipziger Straße ist zwischen Wilhelmstraße und Leipziger Platz dicht.

Immer wieder protestieren die Bauern und Speditionen gegen die Entscheidungen und Pläne der Bundesregierung sowie der EU. Zuletzt rief der unangemeldete und teilweise gefährliche Protest von Landwirten und Unterstützern in Brandenburg Aufsehen hervor. In der Nacht hatten sie auf drei Brandenburger Straßen absichtlich Gülle und Mist abgeladen – mit weitreichenden Folgen. Auf dem vierspurigen Streckenabschnitt der Bundesstraße sind in der Dunkelheit mindestens drei Autofahrer in die Hindernisse gefahren. Die Autofahrer wurden dabei verletzt.