„Wollen keine Verzwergung“ In der Berliner SPD formiert sich Widerstand gegen Schwarz-Rot

In der SPD formiert sich Widerstand gegen ein mögliches Bündnis mit der CDU. So spricht sich etwa der Neuköllner Bundestagsabgeordnete Hakan Demir gegen die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der CDU aus. Demir ist Mitglied der SPD-Abteilung Rixdorf. Diese hat am Dienstag einstimmig beschlossen, den Landesvorstand dazu aufzufordern, keine Koalitionsgespräche mit der CDU zu führen.

„Wir stehen für eine soziale und solidarische Stadtgesellschaft für ganz Berlin. Diese Politik ist mit einem Koalitionspartner CDU nicht möglich“, heißt es in dem Beschluss. Man wolle „keine Verzwergung der SPD Berlin“. Besonders heikel: Die Abteilung Rixdorf gehört zum Kreisverband Neukölln – und damit zum Kreisverband der Parteivorsitzenden und bisherigen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey.

Auch in anderen Kreisverbänden will man Koalitionsverhandlungen mit der CDU verhindern. Die Abteilung Südstern wendet sich in einem Beschluss an ihren Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg. Darin heißt es nach Tagesspiegel-Informationen: „Wir lehnen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU ab.“ Die größten inhaltlichen Schnittmengen sehe man mit Rot-Grün-Rot, nicht mit der Union – insbesondere bei einer progressiven Sozial-, Wirtschafts-, Mobilitäts- und Gesellschaftspolitik.

Forderung nach personeller Neuaufstellung

Die Abteilung fordert auch eine „notwendige personelle, inhaltliche und strukturelle Neuaufstellung der SPD und einen anderen Umgang miteinander innerhalb der Koalition“. Einen Gang in die Opposition scheue man nicht. Zwei weitere der sieben Abteilungen des Kreisverbands Friedrichshain-Kreuzberg sollen sich nach Tagesspiegel-Informationen ebenfalls gegen die Verhandlungen für eine schwarz-rote Koalition stellen.

Wir werden uns jeder Bestrebung, eine Koalition mit der CDU zu bilden, entgegenstellen. Juso-Co-Vorsitzende Sinem Taşan-Funke

Die Jusos bekräftigten am Mittwoch erneut ihre Ablehnung über eine mögliche CDU-geführte Koalition mit dem Juniorpartner SPD. Dabei kritisierten sie die CDU scharf: „Wer gegen migrantisierte Gruppen hetzt, gegen bezahlbaren Wohnraum ist und die Verkehrswende belächelt, disqualifiziert sich als Koalitionspartner für die Sozialdemokratie“, sagte die Co-Vorsitzende Sinem Taşan-Funke. Man sei enttäuscht von dem sich abzeichnenden Sondierungsergebnis.

Die Erfahrungen auf Bundesebene zeigten, dass eine Koalition mit der CDU, besonders unter CDU-Führung, „im besten Fall Stillstand und im schlimmsten Fall den Rückwärtsgang“ bedeute. Das könne sich Berlin nicht leisten. Die Jugendorganisation der SPD kündigte erneut Widerstand an: „Wir werden uns jeder Bestrebung, eine Koalition mit der CDU zu bilden, entgegenstellen.“

Taşan-Funke sieht insbesondere den Wählerwillen der jungen Berlinerinnen und Berliner in einem Schwarz-Roten Bündnis nicht repräsentiert. „Eine Koalition, die nur unter den Ü60-jährigen Berliner:innen eine Mehrheit hat, lässt den Willen der Jüngeren unberücksichtigt und kann keine Zukunftskoalition sein“.

Unüberwindbare Unterschiede in der Migrationspolitik?

Die SPD-Politikerin und ehemalige Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli äußerte ebenfalls Zweifel an den Plänen der Parteispitze: „Frage mich, wie es in der Migrationsfrage einen gemeinsamen Nenner zwischen SPD&CDU geben kann“, schrieb sie auf Twitter.

Die Berliner CDU habe nach Silvester nach den Vornamen der Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit gefragt und so gezeigt, dass es für sie echte und nicht echte Deutsche gibt, schrieb sie weiter. Sie sei keine Gegnerin der Großen Koalition. „Aber die Berliner-CDU ist eben keine Daniel Günther oder Merkel CDU“.

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass die Berliner SPD die Weichen für eine Koalition mit der CDU unter einem neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) stellt. Die bisherige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will dies am Mittwochnachmittag dem Landesvorstand der Partei vorschlagen. Die CDU – die am Dienstag noch mit den Grünen sondiert hatte – will am Donnerstag eine Entscheidung über ihre Koalitionspräferenz verkünden.

