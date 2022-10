Workshops, Führungen und Tipps Mitmach-Initiative will Energieverbrauch in Berlin um bis zu 20 Prozent senken

Energiesparen war lange Zeit out, aber wie in der Mode kommt alles wieder. Um ohne Abschaltungen von Gas oder Strom durch den Winter zu kommen, rufen die Energieversorger Gasag und Vattenfall, die Innungen der Schornsteinfeger und Installateure, der Verband der Wohnungsunternehmen und viele andere Akteure die Berliner zum kollektiven Energiesparen auf.

Auf der neuen Internetseite energieeinsparinitiative.berlin geben Experten Tipps, wie man mit einfachen Mitteln in der eigenen Wohnung Heizenergie sparen und Stromfressern auf die Spur kommen kann. Die Kampagne „Zusammen – für dich und mich“ hat das Ziel, Berlins Energieverbrauch im kommenden Winter um bis zu 20 Prozent zu reduzieren. Sie richtet sich an alle Berliner, aber auch spezifisch an Unternehmer, Gastronomen und Hauseigentümer. Heute startet dazu eine Aktionswoche mit vielen Veranstaltungen.

Ausgewählte Termine in der Übersicht

Am späten Montagnachmittag, von 17.30 bis 19 Uhr, gibt es bereits eine Auftaktkonferenz bei der Videochat-Plattform Zoom, an der alle Interessierten teilnehmen können. Jörg Lippert vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, Christian Feuerherd von Vattenfall-Wärme und Matthias Trunk von der Gasag wollen zusammen mit anderen Experten die Fakten klären, um Vertrauen werben und auch „Unwissenheit und Angst“ bekämpfen.

Am Dienstag, 11. Oktober, geht es um „nachhaltige Mobilität auf dem Schulweg und bei Klassenausflügen“. Bei einem Workshop samt „interaktivem Spaziergang“ sollen Details geklärt werden. Start ist um 15 Uhr an der Weltzeituhr am Alexanderplatz. Um 18 Uhr können sich Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern von der Verbraucherzentrale aufklären lassen, welche Fördermöglichkeiten es gibt, wenn man das Haus energetisch sanieren möchte. Die Veranstaltung findet im Mehrgenerationenhaus „Phönix“ am Teltower Damm 228 in Zehlendorf statt.

Am Mittwoch, 12. Oktober, geht es in einem Videostream ab 10 Uhr um die Anschaffung und Integration von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in Unternehmen. Dabei werden neben Photovoltaik, Solarthermie und Erdwärme auch Blockheizkraftwerke thematisiert. Um 18 Uhr widmet sich eine Zoom-Konferenz dem Energiesparen in Sportvereinen.

Am Donnerstag, 13. Oktober, bietet Vattenfall ab 10 Uhr eine Führung durch seine Kältezentale am Potsdamer Platz an, dort wird gerade eine neue XXL-Wärmepumpe zur Abwärmenutzung installiert.

Am Freitag, 14. Oktober, endet die Veranstaltungswoche – aber nicht die Energiespar-Initiative – mit einem Klimaschutz-Aktionstag in Friedrichshain. Dabei soll es um konkrete Denkanstöße gehen, wie jeder Verbraucher sein Verhalten im Alltag und die eigene Umgebung klimaschonender gestalten kann. Infos gibt es zu den Themen Ernährung, Garten und Balkon, „wildes Berlin“, Verpackungen, Reparatur, Re- und Upcycling sowie Abfall.

