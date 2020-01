Die Senatsbildungsverwaltung baut die Plätze an Förderschulen mit dem Schwerpunkt "Geistige Entwicklung" aus. In den nächsten Jahren sollen 836 zusätzliche Schulplätze für Kinder mit geistigen Behinderungen entstehen. Die meisten Plätze werden an bestehenden Förderschulen geschaffen, diese bekommen modulare Ergänzungsbauten (MEB). Das teilte ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung am Mittwoch mit.

Der Grund sei, dass die Zahl der Kinder mit geistigen Behinderungen in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Im Schuljahr 2009/10 besuchten 1.896 Schülerinnen und Schüler eine öffentliche Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, im Schuljahr 2018/19 waren es 2.426. Allerdings stieg in dieser Zeit auch die Gesamtschülerzahl um knapp 40.000 auf knapp 360.000.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Nach Angaben der Bildungsverwaltung soll jeweils ein MEB mit 96 Plätzen an bestehenden Förderschulen in Spandau, Tempelhof-Schöneberg, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick entstehen. In Mitte ist ein Schulneubau für die bereits bestehende Charlotte-Pfeffer-Schule geplant, diese soll außerdem einen MEB erhalten.

Pankow schafft an drei Standorten neue Kapazitäten

Auch im kinderreichen Pankow gibt es Pläne für den Ausbau der entsprechenden Kapazitäten. Anlässlich eines Besuchs im Schulpsychologischen und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ) in Pankow sagte Bildungsstadtrat Torsten Kühne (CDU) am Mittwoch auf Anfrage, dass es knapp 100 zusätzliche Plätze an der Helene-Haeusler Schule und einen Neubau an der Panke-Schule zum Schuljahr 2021/22 geben werde. Zudem sei ein neues Förderzentrum in der Investitionsplanung. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) wies anlässlich des SIBUZ-Besuches allerdings darauf hin, dass es auch neue Plätze für andere Förderbereiche geben soll, etwa für körperliche Entwicklung an der Marianne-Buggenhagen-Schule in Buch.

Bundesweit steigen die Zahlen

Der Ausbau der Schulplätze an Förderzentren für Geistige Entwicklung sei keine Abkehr von der Inklusion, sagte Martin Klesmann, der Sprecher der Bildungsverwaltung. Bildungssenatorin Senatorin Scheeres sagte: „An meiner politischen Linie hat sich nichts verändert: Ich war immer dafür, die Inklusion in Berlin behutsam und mit Augenmaß umzusetzen. Dabei waren mir Elternwille und Elternwahlrecht stets wichtig.“ Viele der Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung wünschten sich für ihre Kinder Schulplätze an diesen Förderzentren. Das hatten 2018 auch Proteste gegen eine geplante Schulschließung in Zehlendorf gezeigt.

In Berlin gibt es 34 Förderzentren mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung, davon sind vier in freier Trägerschaft. Es gab nach Angaben der Bildungsverwaltung in den vergangenen Jahre keine Schließungen bei Förderzentren mit diesem Schwerpunkt.

Dass die Zahl der Kinder mit geistiger Behinderung bundesweit steigt, ist seit längerem bekannt. Sybille Volkholz, die Vorsitzende des Berliner Fachbeirats Inklusion, sagte 2017 im Interview mit dem Tagesspiegel, dass es möglicherweise daran liege, dass mehr Kinder, bei denen vorher der Förderbedarf „Lernen“ diagnostiziert wurde, jetzt den Bedarf „geistige Entwicklung“ zugeschrieben bekämen. Eine andere Begründung werde darin vermutet, dass durch den medizinischen Fortschritt auch frühgeborene Kinder überleben, die früher wohl gestorben wären. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Schülerzahlen insgesamt gestiegen sind.

Lehrerverband begrüßt den Ausbau

Der Verband Bildung und Erziehung Berlin (VBE Berlin) begrüßte die Entscheidung. „Dies ist ein erster Schritt, um die vorhandenen Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung zu entlasten, so wie es der VBE Berlin in einem Brief an Frau Scheeres gefordert hat", sagte die Vorsitzende Heidrun Quandt.