Zeugen hielten Täter fest Mann wird bei Überfall im Görlitzer Park in Berlin angeschossen

Am Sonntagmorgen ist im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ein Mann nach einem Überfall angeschossen worden. Das bestätigte die Berliner Polizei am Montagnachmittag. Zunächst hatte es geheißen, dass es bei „einer Auseinandersetzung“ zu Schüssen gekommen sein soll, der Verletzte aber nicht angeschossen wurde.

Das 32-jährige Opfer wurde nach Polizeiangaben gegen acht Uhr morgens von zwei Männern in dem Park im Berliner Stadtteil Kreuzberg angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs sei der Mann von dem Duo mit einer Schusswaffe bedroht worden, dabei sei die Herausgabe des Handys gefordert worden.

Aus der Waffe sei ein Schuss auf den Boden zwischen die Beine des 32-Jährigen abgegeben worden. Daraufhin versuchte der Überfallene zu flüchten. Es fielen laut Polizei zwei weitere Schüsse. Ein Schuss streifte demnach den Oberschenkel des Opfers.

Zeugen seien dem Duo durch den Görlitzer Park gefolgt und dabei ebenfalls mit der Waffe bedroht worden. Den Zeugen sei es gelungen, einen der mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 20-Jährige sei festgenommen worden. Durch weitere Zeugenhinweise wurde auch der zweite Tatverdächtige in der Nähe ausgemacht und festgenommen.

Der Überfallene kam zur Behandlung seiner Schussverletzung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.

Der Görlitzer Park gehört in Berlin zu den sogenannten „kriminalitätsbelasteten“ Orten. Das betrifft auch weitere Hotspots wie das Kottbusser Tor, die Warschauer Straße und den Alexanderplatz. Um den ausufernden Drogenhandel und weitere Straftaten in dem Park einzudämmen, will Berlins Regierender Bürgermeister einen Zaun um das Areal errichten. (Tsp, dpa)