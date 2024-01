Zeugin verhindert weitere Übergriffe 22-Jährige im Zug nach Berlin sexuell belästigt

Im Eurocity 54 von Frankfurt (Oder) nach Berlin ist es am Samstagmorgen zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Ein Mann soll dabei versucht haben, eine 22-jährige Frau zu küssen und an der Taille zu berühren. Das Einschreiten einer Mitreisenden soll weitere sexuelle Übergriffe verhindert haben, berichtete die Bundespolizei am Montag. Die Beamt:innen nahmen den Tatverdächtigen am Bahnhof Ostkreuz fest.

Tagesspiegel Unterwegs Newsletter Tagesspiegel Unterwegs liefert Inspirationen und Geheimtipps, empfiehlt kleine Reiseziele, Spaziergänge und Genussorte. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Mehrere Male soll sich der Mann gegen 10.50 Uhr der 22-jährigen Frau genähert haben, berichtete die Bundespolizei. Demnach habe er zunächst versucht, sie zu küssen. Eine weitere Frau, die ebenfalls in dem Zug unterwegs war, habe ihn daraufhin weggestoßen. Bei dem zweiten Übergriff habe der Mann dann versucht, die 22-Jährige an der Hüfte zu berühren. Auch dies konnte die Zeugin verhindern.

Beim Eintreffen des Zuges am Ostkreuz nahmen Beamt:innen der Bundespolizei den Tatverdächtigen vorläufig fest. Es soll sich um einen wohnungslosen Mann aus Polen handeln. Er sei zuvor polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. (Tsp)