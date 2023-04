Zwei Stunden am Sonntagvormittag Berliner Stadtautobahn für Klimaprotestkonzert gesperrt

Die Stadtautobahn A100 wird am Sonntagvormittag für Klimaproteste gesperrt. Die Polizei hatte das ursprünglich für nachmittags geplante Konzert der Musik- und Aktionsgruppe „Lebenslaute“ und der Klimagruppe „Letzte Generation“ erst verboten. Laut Beschluss des Verwaltungsgerichts von Freitagabend darf es doch stattfinden – aber früher und kürzer. Das Konzert zwischen Tempelhofer Damm und Oberlandstraße richtet sich gegen den Neu- und Ausbau von Autobahnen.

Laut Gericht darf die Versammlung nur von 10 Uhr bis 10.45 Uhr stattfinden, wegen Auf- und Abbau wird die A100 fast zwei Stunden von 9.30 bis 11.15 Uhr gesperrt. Ursprünglich war es von 12 bis 16 Uhr geplant. Das Gericht erklärte, dass laut Polizei der Autoverkehr am Sonntagvormittag sehr gering ist. Durch die Verschiebung sollen die Unfallrisiken minimiert werden.

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ sprühten am Sonnabend auf dem Ku’damm mit Feuerlöschern orangene Farbe auf Schaufenster und Fassaden von Luxus-Geschäften. „Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten“ stand auf Plakaten, außerdem „Euer Luxus = Unser Klimakollaps“. Die Polizei nahm Personalien auf. Am Sonntag hält die Gruppe am Brandenburger Tor eine Kundgebung ab, ab Montag wollen Hunderte Aktivisten Berlin „lahmlegen“.