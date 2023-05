Bildungssenatorin kassiert SPD-Vorgabe Berliner Schulen müssen Bewerber doch nicht wegschicken

Berlins neue Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat in ihrem ersten Brief an die öffentlichen Schulen eine höchst strittige Entscheidung ihrer Vorgängerin Astrid-Sabine Busse (SPD) kassiert: Schulen müssen ab sofort Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr wegschicken, sondern können alle freien Stellen besetzen. Damit reagierte die Senatorin auf die vehemente Kritik von vier Schulleitungsverbänden.

Die Kritik hatte sich dagegen gerichtet, dass Schulen nur noch 96,3 Prozent ihrer Stellen zum kommenden Schuljahr besetzen durften. Für eine Schule mit 100 Lehrkräften bedeutete das, dass sie fast vier Stellen frei lassen mussten – und zwar selbst dann, wenn sie genügend Bewerbungen hatten. Die Hoffnung der Bildungsverwaltung lautete, dass die abgewiesenen Kräfte dann eben an die Mangelschulen „umgelenkt“ werden könnten.

Sie haben in mir eine Senatorin, die fest gewillt ist, die richtigen Prioritäten zu setzen und anzupacken. Katharina Günther-Wünsch (CDU), Bildungssenatorin

Diese Erwartung teilten die Schulen „aus langjähriger Erfahung nicht“, wie sie warnten. Im Gegenteil befürchteten sie, dass die abgewiesenen Lehrkräfte eher abwandern würden, als sich gegen ihren Willen zuweisen zu lassen. Die vier größten Schulleitungsverbände monierten denn auch, die Verwaltung habe da wohl „ein Konjunkturprogramm für Hamburger und Brandenburger Schulen entwickelt“. Man benötige zwar ein „Solidarsystem“ – aber nicht derart intransparent, wie es die Verwaltung praktiziere.

Schulen erhalten mehr „Bewegungsspielraum“

In dem Brief an die Schulen, der am Dienstagmorgen verschickt wurde, schreibt die Bildungssenatorin, sie wolle den Schulleitungen auf diese Weise „mehr Bewegungsspielraum bieten“. Zeitgleich werde „intensiv überprüft“, wie die Steuerung der Lehrkräfte künftig optimiert oder auch verändert werden könne. Es komme darauf an, alle Anstrengungen zur Minderung des Fachkräftemangels „und zur Beibehaltung der Bildungsgerechtigkeit“ gemeinsam zu verstärken.

Günther-Wünsch schrieb den Schulen zudem, dass alle personellen Ressourcen – auch aus anderen Berufsgruppen – aktiviert werden sollten. Konkret bedeutet das, dass Positionen, für die keine Lehrkräfte gefunden werden können, in Stellen für Logopäden, Ergotherapeuten, Musiktherapeuten, Lerntherapeuten und pädagogische Assistenzen umgewandelt werden können. Wie berichtet wird erwartet, dass es abermals für rund 1000 Lehrkräftestellen keine Bewerbungen geben wird.

Lehrkräfte sollen zurück an die Tafel

Auch andere Vorschläge und Kritikpunkte der Schulen werden aufgegriffen, stellte die Senatorin in Aussicht. Dazu gehört, dass sie versuchen will – sofern es der Haushalt zulässt – nicht nur für Lehrkräfte Vertretungsgelder zur Verfügung zu stellen, sondern auch auf andere Berufsgruppen wie Erzieher. „Natürlich“ werde auch die Abordnung von Lehrkräften in andere Bereiche geprüft. Sofern möglich sollten sie wieder ihrer Kernaufgabe, dem Unterricht, nachgehen, formuliert die Christdemokratin ihr Ziel.

Zwar könne der Lehrkräftemangel, der über viele Jahre als Problem entstanden sei, „nicht über Nacht korrigiert werden“, schreibt Günther-Wünsch zum Abschluss ihres Briefes. Die Schulleitungen hätten in ihr aber „eine Senatorin, die fest gewillt ist, die richtigen Prioritäten zu setzen und anzupacken“.

Vernunft siegt über Wunschdenken. Sven Zimmerschied, Vereinigung der Sekundarschulleitungen

Die Verbände der Schulleitungen reagierten erwartungsgemäß positiv auf den Schritt, den sie ja selbst gefordert hatten. „Vernunft siegt über Wunschdenken“, kommentierte Sven Zimmerschied für Berlins Sekundarschulen den Verzicht auf das „Umlenken“ von Bewerberinnnen und Bewerbern. Die Rücknahme dieser Regelung durch die neue Senatorin sei ein „durchdachter Schritt, um keine weiteren Lehrkräfte zu verlieren und in Zukunft gemeinsam mit den Schulleitungen intelligente und realistische Steuerungsmöglichkeiten zu entwickeln“.

Arnd Niedermöller von der Vereinigung der Oberstudiendirektoren (VOB) begrüßte den Beschluss „außerordentlich“. Dies sei „ein wichtiger Schritt zur Reduktion des Lehrkräftemangels“. Die Lehrkräftegewinnung für das Land Berlin werde auf diese Weise „wieder eine Gemeinschaftsaufgabe“, denn jetzt könnten alle Schulen Ihren Beitrag dazu leisten, möglichst viel gut ausgebildetes Personal an die Berliner Schulen zu holen. Zudem lobte der VOB das Vorhaben, den Einsatz von Lehrkräften außerhalb von Schulen und Unterricht, also die so genannten Abordnungen, zu überprüfen.