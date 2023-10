Gallenbergers „Tatort“-Debüt Murot am Bauchnabel des Glücks

Murot rettet die Welt, findet sein privates Glück und telefoniert mit Gott. In der surrealistischen „Tatort“-Episode „Murot und das Paradies“ (ARD, 22. Oktober, 20.15 Uhr) werden die schönsten Träume des hessischen LKA-Kommissars (Ulrich Tukur) wahr. Allerdings nur, weil er, nackt in einem Becken schlummernd, über einen Port am herausoperierten Bauchnabel mit einer Art Glücksmaschine verbunden wird.

Das Kommando in dem vermeintlichen „Paradies“, das sich in einem schmuddeligen Frankfurter Bunker nebst Tiefgarage befindet, hat natürlich eine gewisse Eva (Brigitte Hobmeier). Die ebenfalls verführerische Ruby (Ioana Bugarin) lockt die Glücks-Süchtigen an. Beide arbeiten für eine „Stiftung“, die offenbar gute Geschäfte mit der zutiefst menschlichen Sehnsucht macht. Der psychisch angeschlagene Murot ist ein leichtes Opfer, obwohl zwei Investmentbanker-Leichen eigentlich Warnung genug sein sollten.

Oscar-Preisträger Florian Gallenbergers Film „Quiero ser“ über zwei Brüder, die sich als Sänger auf den Straßen von Mexico-City durchs Leben schlagen, gewann 2001 den Oscar als bester Kurzfilm. Zuletzt war von ihm im Kino die Komödie „Es ist nur eine Phase, Hase“ mit Christoph Maria Herbst und Christiane Paul zu sehen.

Autor und Regisseur Florian Gallenberger, derzeit Präsident der Deutschen Filmakademie, legt ein bizarres „Tatort“-Debüt hin, das in Erinnerung bleiben wird. Höhepunkte sind die Murot'schen Träume, die von Gallenberger als Film-im-Film-Miniaturen inszeniert werden, darunter ein Zitat des Stanley-Kubrick-Klassikers „2001 – Odyssee im Weltraum“.

Mit starken Bildern und philosophischem Witz ist „Murot und das Paradies“ ein kurzweiliges Vergnügen. Nach einer Logik im Sinne „realistischer“ Krimi-Muster zu suchen, ist allerdings zwecklos. Dennoch gibt es am Ende eine Art von Showdown, in der die wackere Magda Wächter (Barbara Philipp) mal wieder ihren Chef Murot retten muss.

Stark besetzt sind auch die weiteren Nebenrollen: Martin Wuttke spielt den geduldig zuhörenden Psychiater des Kommissars, Eva Mattes die überhebliche Rechtsmedizinerin.