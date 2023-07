Temperaturen jenseits der 40 Grad Die extreme Hitze in Deutschland und Europa in Bildern

In Bayern wurde am Samstag in Deutschland die bislang höchste Temperatur des Jahres gemessen. Mit 38,8 Grad Celsius war es in Möhrendorf-Kleinseebach im Landkreis Erlangen-Höchstadt am heißesten. Die darauf folgenden Unwetter waren nicht so schwer wie erwartet.

Im Süden Europas knackten die Temperaturen sogar die 40-Grad-Marke. Der italienische Wetterdienst erklärte, er befürchte „die intensivste Hitzewelle des Sommers, aber auch eine der intensivsten aller Zeiten“.

Ein Thermometer zeigt in der spanischen Stadt Murcia 45 Grad an. © dpa/Edu Botella

In Bayern kühlt sich eine Frau mit Wasser aus einem Gartenschlauch ab. Fast 40 Grad wurden dort am Samstag gemessen. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In der gesamten Republik wurden hohe Temperaturen gemessen: am Strand, in Baden-Württemberg und im gesamten Osten Deutschlands stiegen die Temperaturen auf über 30 Grad.

Am Ufer der Drohntalsperre ist der Boden durch Trockenheit und Hitze stark strapaziert. Der Deutsche Wetterdienst geht auch in diesem Jahr wieder von einem zu trockenen und zu heißen Sommer aus. © dpa/Harald Tittel

Die befürchtete Unwetterlage nach der großen Hitze ist in der Nacht zu Sonntag deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Es habe zwar vielerorts gewittert und geregnet, schwere Unwetter habe es aber kaum gegeben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagmorgen.

In Baden-Württemberg gab es am Samstagabend eine Unwetterzelle mit Gewittern, ansonsten blieben die schweren Unwetter aus. © IMAGO/Einsatz-Report24/IMAGO/Fabian Geier

Einzig im Südschwarzwald gab es demnach am späten Samstagabend zwischen 22 und 23 Uhr eine Unwetterzelle, in Schleswig-Holstein hat es kurzzeitig sehr heftig geregnet.

Ein Tourist kühlt seinen Kopf an einem Brunnen in Rom in Italien. © dpa/Oliver Weiken

Nicht nur in Deutschland ist die Hitze spürbar: Südeuropa leidet unter den aktuellen Temperaturen von um die 40 Grad tagsüber und noch immer 30 Grad in der Nacht.

In Mailand erreichten die Temperaturen bis zu 42 Grad – ab Dienstag sollen in Italien die Temperaturen noch weiter steigen, örtlich können sie fast bis an die 50-Grad-Marke klettern. © dpa/Luca Bruno

Die Länder erwarten bereits die nächste Hitzewelle mit nahezu 50 Grad Celsius. Krankenhäuser und Notärzte bereiten sich darauf vor.

Vor der Hitze in der Türkei sucht ein Kellner im Schatten einer Markise in Istanbul Zuflucht. © dpa/Francisco Seco

Was man bei Hitze tun sollte Vor allem die gefühlte Hitze kann eine hohe Belastung für den Körper sein. Entscheidend ist dabei unter anderem die Luftfeuchtigkeit. Je höher sie ausfällt, desto höher ist die Belastung. Das Gesundheitsrisiko bei Hitze kann durch folgende Maßnahmen verringert werden: Mehr als sonst trinken – möglichst mineralstoffhaltige Getränke (zum Beispiel verdünnte Säfte)

Leicht verdauliche Speisen essen (Salate, Obst, Gemüse)

Sich körperlich nicht stark anstrengen

Eine Kopfbedeckung tragen, die einen Hitzschlag vermeiden kann

Vorsorglich mit dem Hausarzt besprechen, wie bei den Temperaturen die Medikamente eingenommen werden sollen

In Athen kühlt sich ein Tourist an einem Wasserschlauch in einem Park ab. Wegen der starken Hitze sind in Athen um die Mittagszeit viele archäologische Sehenswürdigkeiten geschlossen. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Aristidis Vafeiadakis

In Griechenland haben am Sonntag Nordwinde eingesetzt und die Temperatur soll in fast allen Regionen des Ferienlandes auf Werte unter 40 Grad fallen.

Mitarbeiter des Griechischen Roten Kreuzes verteilen vor der Akropolis in Athen Wasserflaschen an die Besucher. © dpa/ANGELOS TZORTZINIS

Wie das nationale Wetteramt am Sonntag weiter mitteilte, sollen die Thermometer um die Mittagszeit in Athen 36 Grad zeigen.

Ein Strandbesucher kühlt sich unter einer Dusche in einem Vorort von Athen ab. Aktuell sind es in Griechenland unter 40 Grad. © dpa/Yorgos Karahalis

Am Samstag waren für die Ferieninsel im Südwesten Kretas rekordverdächtige Temperaturen von 44,2 Grad gemessen worden.

Ein Ende der Hitzewelle ist jedoch auch in Griechenland nicht in Sicht. Von Mittwoch an werde es wieder „mit der Temperatur aufwärts gehen“, sagte eine Meteorologin im staatlichen Rundfunk. Kommendes Wochenende soll es in Athen wieder 44 Grad heiß werden, hieß es.

Ein Hund sucht im Wasser Abkühlung in der spanischen Hauptstadt Madrid. © dpa/Eduardo Parra

Wegen der extremen Trockenheit und der Winde sei die Waldbrandgefahr sehr hoch, warnte der Zivilschutz.

In Köln versucht die Stadt den Bäumen bei den heißen Temperaturen mit Wassersäcken zu helfen. © dpa/Roberto Pfeil

Ein Orang-Utan leckt ein gefrorenes Leckerli an einem heißen und sonnigen Tag im Zoo in Madrid. © dpa/Manu Fernandez

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel, Unwetter und Hitze Nicht jedes Gewitter und Extremwetterereignis lässt sich auf den Klimawandel zurückführen.

Unstrittig ist aber, dass die menschengemachte Klimakrise Starkregen, Hitze und Stürme fördert.

Der Zusammenhang zwischen Erwärmung und Regen: Je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf wird aufgenommen.

Extremwetterereignisse nehmen seit Jahren zu; Klimaforscher erwarten, dass Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignissen durch die Erwärmung weiter zunehmen werden.

Der deutsche Hitzerekord liegt bei 41,2 Grad. Die Temperatur wurde am 25. Juli 2019 an den Stationen in Duisburg und Tönisvorst gemessen.

Der Sonntag fühlte sich vielerorts zunächst deutlich frischer an als die vergangenen Tage. „Mit der Kaltfront kommt ein Luftmassenwechsel“, erklärte der DWD-Experte. Das sei nun ganz angenehm zum Durchlüften. Nur im äußersten Südosten Deutschlands blieb auch am Sonntag zunächst Unwettergefahr. Ansonsten sei das Risiko von Unwettern erstmal relativ gering. (mit dpa)