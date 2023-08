„Du bist ein touchy Wiesel!“ Influencer Rezo und sein überraschend distanzloser Umgang mit Frauen

„Der Zerstörer Rezo datet heute 17 Frauen im Speed-Dating-Format und muss sich am Ende für eine entscheiden.“ So beginnt ein Youtube-Video, das innerhalb nur eines Tages mehr als eine halbe Million Mal aufgerufen wurde und es auf Anhieb in die Top 3 der Youtube-Trends schaffte (Stand: 01. August).

In dem 30-minütigen Videoformat „17 Frauen vs. REZO!“ begleiten wir den bekannten Influencer und Youtuber Rezo bei seinen sichtlich bemühten Dating-Versuchen. Innerhalb von drei Spielrunden lernt der 30-jährige Webvideoproduzent 17 Single-Ladys „näher“ kennen, bevor er sich schließlich für seine Favoritin entscheiden darf – oder muss. Dabei bleibt unklar, ob das Format ernstgemeint oder eine Satire auf gängige Datingshows sein soll.

Dabei wird er von vier Youtube-Kollegen beobachtet, die das Geschehen auf der Couch sitzend live mitverfolgen und kommentieren: TomSupreme, Zarbex, Amar und Rewinside, der das besagte Youtube-Video aktuell auf seinem Kanal bereitstellt.

Ein ganz normales Dating-Format also – könnte man zumindest meinen. Bemerkenswert an dem Video ist nicht nur die Art und Weise, wie diese vier Youtuber Rezos Charmeoffensiven kommentieren, sondern auch Rezos eigentliche Annäherungsversuche. Aber beginnen wir von vorne.

1. SPIELRUNDE: Anmachsprüche über Muttermilch

In der ersten Spielrunde präsentieren sich die 17 Frauen dem Influencer mit einem Anmachspruch. So steigt Kandidatin Edona direkt mit einer provokanten „Pick Up Line“ ein: „Wenn du mich zu meiner Baby-Mama machst, dann darfst du meine Muttermilch probieren“ (ab Minute 1:03).

Das Angebot wird vom Influencer mit einem schüchternen „Gerne!“ beantwortet. Rezos Kollegen kommentieren Edonas Spruch im Hintergrund mit rhythmischen Beckenbewegungen und den Sprüchen „Lass uns raus!“ (Amar) oder „Ich möchte sie haben“ (TomSupreme).

2. SPIELRUNDE: „Seine Hand an ihrem Knie!“

Neun Kandidatinnen erreichen schließlich die zweite Runde, bei der Rezo und die jeweilige Kandidatin gemeinsam hintereinander auf einem engen Roller sitzen und dabei fast zwangsweise auf Tuchfühlung gehen müssen.

Dass das Setting von den Videomachern vorgeschrieben ist, macht Rezo deutlich, als er Kandidatin Jey empfängt: „Ich wurde geforced, dass ich hier draufsitzen soll. Ich glaube, von dir wird erwartet, dass du dich hinten draufsetzt.“

Eigene Maßstäbe verletzt? Rezo als „GNTM“-Kritiker In Rezos Youtube-Video „GNTM Exposed“, das im Mai 2022 veröffentlicht wurde, kritisierte der bekannte Youtuber das Pro-Sieben-Format „Germany’s Next Topmodel“ und Heidi Klum. Konkret mahnte Rezo an, dass „junge Frauen dazu gebracht werden, sich für das Pro-Sieben-Publikum zu sexualisieren.“ Dabei missbilligt Rezo vor allem, dass minderjährige Mädchen gegen ihren Willen sexualisiert werden: „Besonders widerlich finde ich persönlich die Art und Weise, wie diese Mädchen und Frauen dazu gebracht werden, das zu tun, was sie eigentlich nicht möchten – und zwar nach den typischen Casting-Couch-Methoden.“ Quelle: Youtube

Auch als Rezo Kandidatin Noreen auf dem Roller sitzend empfängt, macht er nochmals deutlich: „Ich hab mir dieses Setting nicht ausgesucht.“ Als die Kandidatin hinter Rezo Platz nimmt, legt der Influencer sofort seine Hand auf dem (nackten) Oberschenkel der 22-Jährigen ab und fragt sie, wie es ihr geht (ab Minute 17:30). Anschließend streichelt er ihren Oberschenkel.

Der Annäherungsversuch entgeht auch den Kommentatoren im Nebenraum nicht: „Seine Hand an ihrem Knie“, skandiert TomSupreme. „Der ist richtig geil auf die“, urteilt Zarbex.

Auch das Roller-Date mit der Kandidatin Jazz wird ähnlich kommentiert: „Er ist ein bisschen touchy unterwegs“, meint Zarbex. TomSupreme honoriert: „Der weiß, wie man’s macht.“ Das Zusammentreffen mit Feline scheint hingegen weniger körperlich auszufallen: „Er hat gar keine Relation zu ihr. Er hat sie nicht einmal angefasst“, erkennt Amar sofort.

3. SPIELRUNDE: Die viel zu späte Frage nach Einverständnis

In der finalen Runde machen es sich Rezo und die drei verbliebenen Kandidatinnen in einem Einzelbett bequem. Auch hier legt der Youtuber wieder großen Wert darauf, dass der Schauplatz so vorgegeben war: „Das Setting ist jetzt Bett. Ich hoffe, das ist okay für dich“, begrüßt er die Kandidatin Noreen.

Als schließlich Fotografin Claudia als allerletzte Kandidatin zum Bett-Date aufkreuzt und sich neben Rezo setzen will, stellt der Youtuber ihr eine Frage, die viel zu lange auf sich warten ließ: „Soll ich meinen Arm so machen? Ich will nicht aufdringlich sein.“ (ab Minute 27:20). Dass Rezo etliche Kandidatinnen bereits zuvor auf dem „Roller-Date“ offenbar ungefragt an Beinen, Armen und Schultern berührte und teilweise streichelte, wird hier außer Acht gelassen.

Seine ruhende Hand auf Noreens nacktem Oberschenkel knackt im Video eindeutig die (umstrittene) „10-Sekunden-Regel“. In Rom hatte jüngst ein Gericht geurteilt, dass eine bis zu zehn Sekunden lange Berührung nicht als sexuelle Belästigung gilt.

Wie reagiert Rezo auf das Dating-Video?

Auf der Plattform Twitch hat Rezo bereits eine eigens kommentierte Version des Videos „17 Frauen vs. REZO!“ gestreamt, wovon derzeit noch einzelne Videomitschnitte auf dem Portal zu finden sind.

In einem dieser Clips gibt der Youtuber Einblicke in das Roller-Date mit Gewinnerin Claudia und beschreibt, wie die Fotografin ununterbrochen den Blickkontakt zu ihm suchte. Der erste Schritt sei von ihr ausgegangen: „Das hat man nicht gesehen, aber sie hat mich seitlich angefasst und dann hab ich meine Hand auf ihre Hand gelegt“, stellt Rezo klar.

In einem weiteren Videomitschnitt resümiert der 30-Jährige, wie der Dreh des Dating-Formats endete: „Das war für ein Video und das ist Spaß gewesen. Ich habe mich mit niemandem da getroffen.“

Auch in Rezos Podcast „Hobbylos“, den der gebürtige Wuppertaler zusammen mit seinem Youtube-Kollegen Julien Bam produziert, berichtet der Influencer von dem Videodreh.

Auszug aus Rezos Podcast vom 21. Juli Rezo: „Ich bin sehr gespannt auf das Video. Ich weiß gar nicht, wie ich da so rüberkomme. Ich hoffe, ich wirke nicht zu unangenehm. In der zweiten Runde habe ich zum Beispiel eine weiter genommen, weil die mich berührt hat.“ Julien Bam: „...und du gekommen bist oder was?“ Rezo: „Also jetzt nicht berührt in so einem Sinne, sondern weil sie so ein bisschen Körperkontakt aufgebaut hat... so ein bisschen flirty ihre Hand auf meine Hüfte gelegt hat, als sie hinter mir auf dem Motorrad saß. Das hat gereicht, dass ich einfach völlig außer mir war.“ Beide lachen. Rezo: „Ich weiß, das ist für einen Videodreh. Trotzdem hat das Dopamin in mir ausgeschüttet. Und ich hab gedacht ‚Du bist weiter‘ – auf dem Level. Ich bin auch nur simpel, Digga. Was soll ich machen?“ Quelle: Podcast „Hobbylos“, Folge vom 21. Juli 2023

Rezo und seine Youtube-Kollegen haben eine Vorbildfunktion

Ob die vielen vornehmlich jungen Follower:innen von Rezo wissen, dass das Video nur „ein Spaß“ gewesen ist, bleibt indessen fraglich. Auf Youtube folgen dem Influencer mehr als eine Million Abonnent:innen. Eine Vorbildfunktion bleibt da (ob nun gewollt oder nicht) nicht aus.

Auch wenn Rezo gegenüber den Kandidatinnen gebetsmühlenartig immer wieder feststellt, dass er sich den engen Roller-Sitz und das schmale Einzelbett als Tuchfühlungs-Schauplätze nicht ausgesucht habe: die bloße Feststellung ist noch lange keine Frage. Und das Platznehmen der Kandidatinnen ist noch lange keine Aufforderung.

Fragwürdig scheint in diesem Zusammenhang auch das Sendungskonzept: Jemand hat diese Settings im Vorfeld erdacht und festgelegt – in dem Wissen, dass hier zwei Menschen zwangsweise auf Tuchfühlung gehen müssen, die sich mutmaßlich erst kurze Zeit kennen.

In seinem Podcast „Hobbylos“ (Folge vom 21. Juli) schildert Rezo die Drehbedingungen seinem Kollegen Julien Bam: „Ganz bewusst haben die das Setting so gewählt. Es ist ganz schnell awkward und cringe. Das soll es ja auch sein. Und das ist ja auch der Charme an so einem Video.“

Als Rezo nach der zweiten Roller-Date-Runde im Backstage-Bereich kurz Zuspruch bei den anderen vier Youtubern sucht, feixt TomSupreme: „Du bist ein touchy Wiesel“ (ab Minute 23:50). Die verharmlosende Relativierung lässt allerdings nicht lange auf sich warten: „Ich hab das Gefühl, du wurdest öfter verführt... mit den Blicken und dann musstest du“, urteilt Rezos Kollege.

Rezo selbst bestätigt: „Das war nicht meine Entscheidung.“ Tatsache ist aber: Ein Bein unaufgefordert zu streicheln, ist eine Entscheidung.