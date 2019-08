John Kornblum, 76, wurde als Enkel deutscher Einwanderer in Detroit geboren. Nach seinem Studium der Internationalen Beziehungen trat er 1964 in den diplomatischen Dienst der USA ein. Bis zu seinem Wechsel in die Privatwirtschaft im Jahr 2001 durchlief unter diversen Präsidenten eine Vielzahl von Stationen. Von 1997 an war er vier Jahre lang amerikanischer Botschafter in Bonn und Berlin.

Kornblum und seine Frau leben in Wilmersdorf und in ihrem Haus in Nashville, Tennessee. Das Paar hat zwei erwachsene Söhne. „Sie sprechen beide sehr gut Deutsch. Einer ist der Finanzchef für Flixbus in den USA, die expandieren da gerade. Der andere unterrichtet Englisch in Japan“, erzählt der stolze Vater während des Gesprächs.

Das Interview findet in den Räumen einer Anwaltskanzlei am Gendarmenmarkt statt, für die Kornblum als Berater tätig ist.

Durch die Fensterfront sieht man den Fernsehturm, den Berliner Dom und das Rote Rathaus – „Wir sind ja hier im ehemaligen Ostsektor.“ Kornblum hat vorab außenpolitische Texte aus seiner Feder geschickt, nach dem Interview landet noch ein Aufsatz von ihm im E-Mail-Postfach. Thema: „Digitale Diplomatie“.