Gefahr durch islamistische Gruppen „Es war falsch, die palästinensische Trauer zu unterdrücken“

Herr Omeirat, vergangenen Freitag fand in Essen eine pro-palästinensische Demonstration mit 3000 Menschen statt, bei der Teilnehmer islamistische Symbole und Banner zeigten sowie die Errichtung eines Kalifats forderten. Das hat bei vielen Menschen Angst ausgelöst. Hat Sie das als integrationspolitischer Sprecher überrascht? Oder ist da etwas ans Licht getreten, das schon lange unter der Oberfläche brodelt?

Diese Demo hat uns alle überrascht. Angemeldet wurde die Demonstration von einer Privatperson – unter dem Titel „Gaza unter Beschuss – gemeinsam gegen das Unrecht“. Als dann die ersten Bilder in den sozialen Netzwerken kursierten, war klar, dass da bestimmte vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppierungen dahintersteckten, weil ganz bestimmte Social-Media-Profile genutzt wurden. Ich habe die Demo in der Essener Innenstadt beobachtet. Auffallend war sofort, dass fast keine Palästina-Flaggen zu sehen waren, sondern nur die Flaggen dieses irregeleiteten Spektrums, die ein Kalifat fordern.