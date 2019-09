Der Staat überträgt immer mehr Verantwortung auf den Bürger: Entlassen Sie die Politiker da nicht viel zu leicht aus ihrer Verantwortung – schließlich haben sie die Rente komplett vor die Wand gefahren?

Natürlich ist die Rente eigentlich die Aufgabe des Staates, und der hat es nicht hinbekommen. Aber will ich die Welt retten, die Politiker erziehen oder später mal eine Rente haben? Ich finde, dass der unternehmerische Ansatz für mich besser ist. Menschen bezahlen mich, ich schaffe Arbeitsplätze, zahle Miete, spüle ordentlich Geld ins System. Ich glaube, dass ich meinen Erfolg selbst gestalte und nicht der Staat von oben. Wenn was schiefgeht, ist niemand schuld außer mir.

Ist das so?

Wenn ich glauben würde, dass ich nur ein Spielball von irgendwelchen Kräften bin, was mache ich dann überhaupt hier? Dann kann ich mir auch den ganzen Tag Netflix angucken. Aber klar kann ich ebenso die Einstellung haben, dass jemand für mich sorgen muss und immer einen Verantwortlichen für mein Unglück suchen.

Sind Sie in der FDP?

Nee.

Sie bestreiten, dass es strukturelle Voraussetzungen für Armut gibt? Ist das nicht eine Lüge, wenn Sie behaupten, dass es jeder schaffen kann?

Definitiv haben es manche leichter als andere. Aber wenn es jemand wie der Rapper Jay-Z mit der richtigen Einstellung, Talent und viel, viel, viel harter Arbeit schaffen kann, der Armut zu entkommen, warum sollte das dann für viele andere nicht klappen?

Weil auf jeden erfolgreichen Jay-Z Millionen Gescheiterte kommen. Dieser Teil der Geschichte findet bei Ihnen nicht statt.

Tatsächlich wird wenig darüber geredet. Letztens habe ich erst wieder eine Statistik gelesen, dass nur vier oder fünf Prozent der Neugründungen es durch die ersten fünf Jahre schaffen. Es gibt halt die, die ein gewisses Talent mitgebracht haben, aber die nach einem Rückschlag dann auch immer wieder aufgestanden sind. Die, die Nächte durchgearbeitet haben, statt saufen zu gehen. Und sicher spielt da auch Glück mit rein. Aber wer nicht anfängt, kann nie ankommen.

Sie sagen, mit ETFs zu sparen lohnt sich schon ab 25 Euro im Monat. Innerhalb von 30 Jahren habe man 40 000, in 40 knapp 70 000 Euro. Mit Mitte 60 rund 70 000 Euro zu haben, ist doch keine Altersvorsorge. Machen Sie den Leuten da nicht was vor?

Natürlich reicht das nicht. Mein Ansatz ist aber erst mal, die Köpfe aufzumachen und den Menschen überhaupt die Angst zu nehmen. Viele denken ja, sie müssten 10 000 Euro haben, bevor sie überhaupt anfangen könnten, zu investieren.

Sie visualisieren bei Ihrer täglichen Morgenroutine eine Zahl, berichten Sie in Ihrem Podcast. Bei welcher kann man sich mit 65 Jahren auf der sicheren Seite wissen?

Das kommt natürlich auf die individuellen Umstände und auch Ausgaben an. Aber mit allem ab 500 000 Euro kann man schon rechnen.

Schluck.

Wenn man noch was vererben will, dann wären 800 000 Euro bis eine Million besser. Aber dafür muss man halt irgendwann mal anfangen.

Mit welchen Ausreden kommen die Leute?

Die meisten sagen, sie hätten keine Zeit. Ich frage dann immer: Und wie viel Fernsehen guckst du so am Tag? Sparen wird auch viel mit Verzicht gleichgesetzt. Ist es sicher auch. Wenn ich das Geld nicht ausgebe, dann kann ich mir die Tasche oder die Schuhe oder das Fahrrad nicht kaufen. Dafür habe ich später mehr davon.

Fällt es Ihrer Generationen schwerer, zu verzichten als der Ihrer Eltern?

Ich habe schon das Gefühl. Weil es so unendlich viel mehr Möglichkeiten gibt. Meine Eltern, die sind in die Stadt gefahren, wo es eine Handvoll Geschäfte gab. Heute hast du Amazon-one-click, und morgen ist alles da. Mit Social Media gibt es immer dieses Gefühl, mithalten zu müssen. Deshalb geben Frauen wahrscheinlich auch viel zu viel Geld dafür aus, anderen zu gefallen: Klamotten, Kosmetik. Wenn ich Geld benutzte, mich vollzukleistern und zu verstecken, ist das eine Identitätsfrage: Wer bin ich, und wer möchte ich sein? Warum kann ich nicht so sein, wie ich eigentlich bin? Ich versuche immer, ein Gegenwicht zu halten.

Wie denn?

Ich hatte mir zwei Jahre keine Klamotten mehr gekauft. Letztes Jahr dann bin ich umgeswitcht. Statt vielen bunten Pullis drei schwarze, drei graue und drei dunkelblaue. Fertig.

Das ist doch total langweilig.

Ich liebe Langeweile in manchen Bereichen. Mir geht es aber auch darum: Welche Entscheidung will ich eigentlich so am Tag treffen?

Und als Madame Moneypenny können Sie den ganzen Tag entscheiden, was Ihnen Spaß macht?

Ich arbeite an einem Gesamtprojekt, das mir Spaß bereitet. Natürlich muss ich trotzdem jede Menge Sachen machen, auf die ich keine Lust habe: Steuern zum Beispiel.

Wir hätten gedacht, so was machen Sie mit links.

Ich hasse alles, was mit Behörden und Papier zu tun hat. Wenn ich den Briefkasten aufmache, und da ist ein Brief drin, kriege ich direkt schlechte Laune. Ich würde meine Steuererklärung sicher irgendwie hinkriegen, aber ich habe überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen

Ein Ruf nach Friedrich Merz und seinem Bierdeckel?

Ja, sofort. Bin ich dabei.

Bei Merz oder dem Bierdeckel?

Beim Bierdeckel.

Frau Wegelin, zum Abschluss nur noch ein paar kurze Finanztipps. Riestern: super oder Quatsch?

Würde ich nicht komplett verteufeln. Mit Kinderzuschlägen lohnt es sich, mal reinzuschauen.

Gold?

Klar. Whisky, Waffen, Zigarren und Gold! Alles im Keller, für den Fall, dass die Apokalypse kommt. Nee, im Ernst. Ist nicht meins.

Casino? Alles auf Rot?

Da krieg ich Schweißausbrüche, wenn ich nur daran denke. Ich habe, glaube ich, drei Mal in meinem Leben Lotto gespielt, ein astreines Verlustgeschäft.

Und Ihre Strategie beim Monopoly?

Bahnhöfe, Gas- und Elektrowerk!