Kommentatoren für Krönung von Charles III. Strafarbeit für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Am 6. Mai gibt es auch im deutschen Fernsehen kein Erbarmen. Die Krönung von Charles III. in der Westminster Abbey zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland wird nicht nur von den Nachrichtensendern mit einer umfassenden Live-Berichterstattung begleitet. Von ARD über Sat1 bis RTL steht an diesem Tag alles im Zeichen der britischen Monarchie. Für die einen ist es ein Hochamt, für die anderen eine Strafarbeit – wengleich eine nicht allzu unangenehme.

Zu letzterer Gruppe gehören die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Weil sie zum Auftakt der neuen Staffel von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gegen ihren Haussender verloren haben, werden sie nun am 6. Mai an den Schwesterkanal Sat1 ausgeliehen – um das Live-Programm des Senders (ab 9.30 Uhr) zu Charles’ Krönung zu ergänzen.

Dass die beiden Entertainer bislang nicht als Adelsexperten aufgefallen sind, stört Sat1 nicht. „Sie werden den Anlass in einer königlichen Tea Time aus einem Berliner Studio angemessen begleiten“, hofft Chefredakteurin Juliane Eßling. Königliches Porzellan werden die beiden kaum zerschlagen können. Die Kommentierung der Krönung selbst übernehmen im Londoner Sat-1-Studio Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Heinrich Prinz von Hannover, Zeremonienmeister Major William Hunt und Royals-Fan Ross Antony. Joko und Klaas obliegt die Aufgabe, die Ankunft der Königsfamilie und der internationalen Gäste in der Stunde vor der Krönung zu begleiten.

Beim Sat-1-Konkurrenzsender RTL steht die Krönung unter dem Titel „Endlich König – Charles besteigt den Thron“. RTL startet die insgesamt siebenstündige Live-Sendung sogar schon um 9.00 Uhr. Beim Krönungsmarathon wird Moderatorin Frauke Ludowig vom RTL-Adelsexperten Michael Begasse und Modedesigner Guido Maria Kretschmer unterstützt. Für die royale Expertise sind zudem Eduard Prinz von Anhalt – ein Cousin von Charles – und Gräfin Stephanie von Pfuel zuständig.

Für die Öffentlich-Rechtlichen übernimmt die ARD die Rolle des Hofberichterstatters. „King Charles III. – Die Krönung in London“, heißt der beinahe nüchterne Titel für die Inthronisation des Spätberufenen. Ab 9.30 ist der Sender live dabei, insgesamt fünf Stunden lang soll ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert vor Ort Stimmen und Stimmung zum Zeremoniell einfangen. Der ARD-Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert hat den Stab weitergereicht, die Einordnung der Krönung übernimmt für das Erste Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow. Nach der Zeremonie ist in der ARD vor der Vertiefung. Ab 16.45 wird in „Brisant“ noch einmal gekrönt, um 23.40 bringt das Erste eine halbstündige Sondersendung mit den „Highlights der Krönung“.

Die kann man allerdings in geraffter Form schon zuvor im ZDF Revue passieren lassen. Um 19.45 Uhr beginnt die 45-minütige „ZDF Royal“-Sendung „König Charles III. – Krönung in London“. Königshaus-Expertin Julia Melchior kommentiert zusammen mit Christina von Ungern-Sternberg die Krönungszeremonie, die seit fast 1000 Jahren einem festen Ritual folgt. Das Fernsehen gibt es freilich noch nicht so lange. Allerdings wurde die Übertragung der Krönung von Charles Mutter Elizabeth am 2. Juni Jahr 1953 zum bis dahin größten Ereignis des noch jungen Mediums.