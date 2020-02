Niemand kann einen Gedanken für mich denken, wie mir niemand als ich den Hut aufsetzen kann. Mit diesem schönen Satz hat Wittgenstein hat wohl – zumindest aus der Sicht von Raed Saleh.

Welcher Politikberater hat dem Chef der Berliner SPD in spé geraten, sich vis-à-vis an den Tisch von Talk-Biest Kurt Krömer zu setzen? Wenn das überhaupt noch etwas wird mit diesem Spitzen-Job in der Hauptstadt, nach dem halbstündigen TV-Auftritt am Dienstagabend. Das glich mehr einer Hinrichtung als einem ebenbürtigen Schlagabtausch, auch wenn das der gute Krömer sicher nicht so beabsichtigt hatte.

Kaum ein Saleh-Satz, kaum ein frischer Gedanke, der aus dem Gespräch heraus erwachsen wäre.

Da konnte Krömer noch so sehr nachhaken. 42 Prozent der Bürger kennen Sie laut Umfrage gar nicht, warum tun Sie sich das mit der Kandidatur als Doppelspitze der Berliner SPD zusammen mit Franziska Giffey an, mit Ambitionen aufs Bürgermeisteramt? Was wollen Sie hier anders machen? Wie aktiv hat er am Stuhl von Michael Müller gesägt? Wird er auch an Giffeys Stuhl sägen?

Haben sich Salehs Leute jemals „Chez Krömer“ angeschaut?

Endlos prallten die – zu erwartenden – Fragen an Salehs Gesicht ab, dieses hin- und hergerissen zwischen Überraschung, Hilfs- und Fassungslosigkeit. Mit einem Sack voll mitgebrachter SPD-Giveaways wollte der Gast den Gastgeber gewogen halten. Die Geschenke landeten zusammen mit Salehs abgespulten Antworten ("ich glaube, dass die SPD gebraucht wird", "möchte gemeinsam mit Franziska Giffey Verantwortung übernehmen", "die Herzen der Berliner und Berlinerinnen erobern" etc. pp.) unter Krömers Tisch.

Haben sich Saleh und seine Leute jemals „Chez Krömer“ angeschaut, dessen Humor und das dekonstruktive Gesprächsprinzip begriffen? "Sie reden sich ja um Kopf und Kragen", sagte Krömer. Stimmt. Ähnlich fremd geschämt habe ich mich im Fernsehen zuletzt bei einem „DSDS“-Cast.

Der Kabarettist Serdar Somuncu hat im Zusammenhang mit der Thunberg-Debatte neulich von Themen und Zielen gesprochen, von denen er sich fern halte. Bloß keine weichen Ziele! Niemand, der sich nicht wehren könne (anders als zum Beispiel Sophia Thomalla in der vergangenen Woche bei Krömer).

Wer immer beim RBB und probono den sicher sehr ambitionierten SPD-Mann zu „Chez Krömer“ gelockt hat – Kurt Krömer wurde damit kein Gefallen getan. Selten die Kunstfigur derart genervt gesehen ("Macht es Ihnen auch so wenig Spaß wie mir?"). Von Raed Saleh ganz zu schweigen. SPD-Kampa hilf!