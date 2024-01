Comedyserie Geplatzte Träume und Bizepse

Ein See liegt still von grünem Schilf umringt. Eine ältere Frau in Badeuniform tritt auf den Badesteg. Zielstrebig setzt sie Badekappe und Schwimmbrille auf Kopf und Nase, um sogleich per Köpper in den Teich zu tauchen. Stille. Sie taucht nicht mehr auf. Einige Momente später tauchen in einem Magdeburger Fitnessstudio zwei Polizistinnen auf und wollen den Geschäftsführer sprechen. Tom (Timur Bartels), ein stereotypisierter Nerd mit Brille und verschrobener Unsicherheit, wird vom Tod seiner Mutter Jutta unterrichtet.

Für ihn bricht eine Welt zusammen. Im gut 400 Kilometer entfernten Köln ist die Bäckerin Mia beim Techtelmechtel mit ihrem Chef. Während beide sich liebkosen, erhält sie eine Nachricht auf ihr Handy. Ihre Mutter, Jutta, ist gestorben. Die beiden Geschwister, die unterschiedlicher nicht sein könnten und sich jahrelang nicht gesehen haben, erben zu gleichen Teilen das geliebte Fitnessstudio ihrer Mutter. Gemeinsam mit ihren Freunden und Angestellten müssen die zwei Geschwister das finanziell ruinierte Gym wieder in den Erfolg holen.

Für mich ist das Hauptthema der Serie, dass man sich einander so akzeptieren muss, wie man ist – mit allen Ecken und Kanten und mit allen Eigenarten. Timur Bartels (Tom) über „Pumpen“

Die Comedyserie „Pumpen“ ist ab dem 18.01. in der ZDFMediathek abrufbar. Ganze 25 Folgen hat der Spaß, na ja, wer hat da eigentlich Spaß? Die Serie musste Comedy sein, nicht anders könnte man erklären, wieso diese Figuren allesamt Schablonen eines stereotypisierten Fun-Katalogs sind.

Es werden Dialoge gesprochen, die kein Mensch sprechen würde, die Pointen wurden so platziert, dass man eigentlich auf das US-typische Sitcom-Lachen wartet. Doch fehl. Die Fremdschamvereinigung aus verschrobenem Nerd, bodypositiver Bäckerin, esoterischer Yoga-Lehrerin und herrischer Kampfkünstlerin reiht sich zum Schmunzelkatalog vom ZDF. Hier zucken eher die Schultern, als die Mundwinkel.