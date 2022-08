Patricia Schlesinger, die zurückgetretene Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), drängt auf eine Abfindung, weil ihr Vertrag noch bis Ende Februar läuft – der Rundfunkrat setzt auf eine schnellstmögliche Trennung von der 61-Jährigen, die den RBB und die ARD in eine der schwersten Krisen seit Bestehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland gestürzt hat.

Am vergangenen Donnerstag war Schlesinger von ihrem Amt als ARD-Vorsitzende wegen der Vorwürfe über Vetternwirtschaft-Compliance-Verstöße und Verschwendung von Gebührengeldern zurückgetreten.

Der Rat wird sich nun bereits am Montag erneut mit dem Thema beschäftigen, wie Friederike von Kirchbach, die Vorsitzende des Gremiums bestätigte. Der Verwaltungsrat des RBB prüft zur Zeit, wie Patricia Schlesinger endgültig von ihrem Vertrag entbunden werden kann. Das soll bis Freitag geklärt sein, nun will der Rundfunkrat am Montag eine Entscheidung treffen.

Zunächst war die Sitzung für Dienstag anberaumt gewesen. Auch aus der Politik sind – wie berichtet – Forderungen nach einer fristlosen Entlassung Schlesingers ohne Abfindung laut geworden.

Besondere Bedeutung der Sache

Inzwischen wurde zudem bekannt, dass die Generalstaatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen gegen Schlesinger sowie gegen ihren Ehemann Gerhard Spörl und den zurückgetretenen Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf übernommen hat. Darüber hat auch das neu eingerichtete Rechercheteam des RBB berichtet. Es wird wegen Korruptionsverdachts ermittelt, der Vorwurf lautet auf Vorteilsannahme und Untreue.

Die Übernahme von der Staatsanwaltschaft wurde mit der besonderen Bedeutung der Sache begründet. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft eine Klage der AfD zurückgewiesen und damit begründet, dass kein hinreichender Anfangsverdacht vorgelegen habe.

Bei den Ermittlungen geht es um eine mögliche Einflussnahme Schlesingers auf die Vermittlung eines Auftrages der Messe Berlin an Spörl über den ehemaligen RBB-Verwaltungsratschef. Auch als Aufsichtsrat der Messe und von RBB Media ist Wolf inzwischen zurückgetreten.

Am Dienstagvormittag kommender Woche plant auch der für Medienfragen zuständige Hauptausschuss des brandenburgischen Landtags in Potsdam eine weitere Sondersitzung zum Thema. Brandenburg hat derzeit die Rechtsaufsicht über den RBB.

Der ersten Sitzung waren Schlesinger, Wolf und von Kirchbach trotz Einladung fern geblieben. Für den nächsten Dienstag haben Hagen Brandstäter als amtierender RBB-Intendant und Dorette König, die neue Vorsitzende des RBB-Verwaltungsrates, ihr Kommen zugesagt. (mit epd)