Fifa WM in der Kritik Katar schränkt die Presserechte bei der WM enorm ein

Mit der Vorfreude auf die Fußball Fifa WM ist es so eine Sache. Zum Einen ist die Jahreszeit, Ende November und Dezember, weiter gewöhnungsbedürftig, zum Anderen steht der Gastgeber Katar weiter massiv in der Kritik.

Wie der britische „Guardian“ berichtet, gibt es seitens Katar eine Liste mit Auflagen, die von Kamera- und Filmteams der Presse unterschrieben werden müssen, um eine Drehgenehmigung zu bekommen. Die Auflagen beinhalten unter anderem das Verbot, Einheimische in ihren Privaträumen zu filmen.

Das gilt auch für Unterkünfte, in denen Gastarbeiter untergebracht sind. Filmverbot bestünden zudem auch in Regierungsgebäuden, Kirchen, Universitäten, Krankenhäusern und bei Privatunternehmern. Kritiker sehen darin eine „starke Zensur“, die verhindern soll, „dass die Zustände in Katar während der WM offen und ehrlich beleuchtet werden können“.



„Wie viele Organisationen werden eine Berichterstattung über die sozialen Probleme Katars genehmigen, wenn sie dabei Gefahr laufen, vor Gericht zu landen?“, wird James Lynch, Sprecher der Menschenrechtsgruppe FairSquare, im „Stern“ zitiert.

Filmverbote bei der WM in Katar, krasse Zensuren des Gastgeberlandes - übertragende Medien wie ARD und ZDF oder auch die Telekom Magenta TV hatten vorab immer wieder versichert, neben den sportlichen Highlights auch die Zustände im Gastgeberland, die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen oder auch die diskriminierende Gesetzen gegen queere Menschen nicht aus den Augen zu lassen.

Werden sich die öffentlich-rechtlichen Sender, die viel Geld für die Medienrechte für die WM in Katar haben bezahlen müssen, eine solche Auflagenliste gefallen lassen (müssen?) Eine Tagesspiegel-Nachfrage bei ARD und ZDF blieb bislang unbeantwortet.

