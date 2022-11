Magere TV-Quoten zum WM-Auftakt Katar-Eröffnung bleibt weit unter Fußball-WM in Russland

Einen TV-Boykott wie bei der BBC gab es zum Auftakt der umstrittenen Fußball-WM in Katar in Deutschland nicht. Wenn man das Zuschauerinteresse an der Wüsten-WM als Votum der Fernsehzuschauer versteht, ist die Botschaft gleichwohl eindeutig.

Gegenüber der ebenfalls nicht unumstrittenen WM vor vier Jahren in Russland, aber vor allem gegenüber dem Brasilien-Turnier gingen die Zahlen diesmal steil bergab.

Die Eröffnungsfeier in Katar verfolgten am Sonntagnachmittag im ZDF im Durchschnitt 3,22 Millionen Zuschauer. Beim Auftaktspiel, das Katar gegen Ecuador am Ende 0:2 verlor, waren 6,21 Millionen ZDF-Zuschauer an den Fernsehgeräten dabei.

Den WM-Auftakt in Russland sah 2018 jeder zweite TV-Zuschauer, 2022 ist es nicht einmal jeder dritte

Wie der Branchendienst Quotenmeter.de ausführlich aufschlüsselt, stieg damit der magere Marktanteil von 20,2 Prozent bei der Eröffnungsfeier auf immerhin 28,2 Prozent zum eigentlichen WM-Auftakt.

Den Vergleich mit WM in Russland verliert Katar damit deutlich. Das 2018er Turnier wurde mit der Begegnung Russland gegen Saudi-Arabien eröffnet (Gastgeber Russland entschied das Spiel für sich). In Deutschland schauten in der ARD 10,01 Millionen Menschen zu, das entsprach einem Marktanteil von 52 Prozent.

Mit fünf Millionen Zuschauern (37,7 Prozent Marktanteil) lag auch die Eröffnungsfeier im Luschniki-Stadion im Vergleich zur WM in Katar deutlich vorn. Die Eröffnungsfeier bei der WM in Brasilien hatten 2014 sogar 7,31 Millionen Menschen in Deutschland am Fernseher verfolgt.

Den 3:1-Sieg von Brasilien über Kroatien beim Eröffnungsspiel vor acht Jahren sahen trotz später Anstoßzeit um 22 Uhr sogar im Durchschnitt 15,87 Millionen TV-Zuschauer. Mit Marktanteilen von 62,2 Prozent ist diesmal womöglich nicht einmal bei WM-Spielen mit deutscher Beteiligung zu rechnen.

