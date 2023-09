Nibelungen-Sage im „Tatort“ Es funkelt und wagnert

Der „Tatort“ macht's möglich: Endlich wird der Nibelungenschatz gehoben. Jedenfalls legt Dr. Albert Dürr (Heino Ferch), Leiter des Wormser Nibelungenmuseums, eine goldene Münze unters Mikroskop und singt „Nur wer der Minne Macht versagt, nur wer der Liebe Lust erjagt“.

Richard-Wagner-Kenner sind bei der Episode „Tatort – Gold“ (ARD, 3. September, 20.15 Uhr), dem ersten frischen „Tatort“ nach der Sommerpause, klar im Vorteil. Dem Wagner'schen Opern-Zyklus entsprechend ist der Film in vier Kapitel unterteilt: „Rheingold“, „Die Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“.

Die Inszenierung von Esther Wenger nach einem Drehbuch von Alt-Meister Fred Breinersdorfer sowie Katja Röder ist was für Liebhaber, aber man muss kein Wagner-Kenner sein, um der Geschichte folgen zu können: Das erste Opfer des Gold-Fluchs ist Boris Wolter, der Filialleiter einer Ludwigshafener Bank, der erschossen wird, als er nachts Goldmünzen aus der Erde buddelt.

Filmmusik An der Einspielung der Filmmusik von Komponist Robert Schulte Hemming waren Musiker der Hamburger Elbphilharmonie sowie die Mezzosopranistin Anna-Maria Torkel und Bariton Andreas Heinemeyer beteiligt. Außerdem kann es passieren, dass ein Hoteldirektor (André Eisermann) aus dem offenen Fenster die „Walküre“-Arie „Leb wohl du kühnes herrliches Kind“ schmettert.

Die Leiche wird vorerst nicht gefunden, doch die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) gehen der Vermisstenanzeige der Mutter nach. Und schon bald geschieht ein zweiter Mord: Marie Bernard (Marie Bonnet), Sammlerin und Händlerin im hübschen Pfälzer Weinort Deidesheim, erschießt ihren Hehler, der sie mit einer hohen Geldforderung verärgerte.

Wer in diesem Film vom Gold verzaubert wird, bei dem funkelt's wie bei Marie golden um den Kopf herum. Die Spannung in diesem durchaus liebevoll gestalteten Film, einer etwas hausbackenen Tragikomödie zum Thema menschliche Habgier, bleibt jedoch auf Vorabend-Niveau. Alles in allem ist „Gold“ eine jener „Tatort“-Episoden, bei denen die Beilagen interessanter sind als der Hauptgang.