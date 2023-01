„Tatort“ mit Ulrike Folkerts Besuch der alten Dame

Der Sarg wird in den Ofen geschoben, die Flammen züngeln bereits um das Holz, als sich der Deckel einen Spalt weit öffnet und die Finger des vermeintlich Toten zum Vorschein kommen. Mit einer veritablen Gruselszene à la Edgar Allan Poe beginnt die Ludwigshafener „Tatort“-Folge „Lenas Tante“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr).

Zwar wird die Verbrennung umgehend gestoppt, doch den 96 Jahre alten Fritz Herrweg rettet das nicht mehr. Acht Einstiche im Arm der Leiche deuten außerdem darauf hin, dass der Greis nicht grundlos in das Koma gefallen war, aus dem er erst im brennenden Sarg (vorübergehend) erwachte.

Wer spielt „Lenas Tante“?

Die 1943 in Eberswalde in der DDR geborene Ursula Werner steht seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne und vor den Kameras. Sie spielte in unzähligen Rollen im Berliner Maxim-Gorki-Theater und gewann 2009 als Hauptdarstellerin in Andreas Dresens „Wolke Neun“ den Deutschen Filmpreis.