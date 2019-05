Jeden Abend werden derzeit unzählige Parteien-Spots zur Europawahl über die Programme von ARD und ZDF verteilt - quoten- und stimmungsmäßig dürften diese nicht an das herankommen, was der Youtuber Rezo derzeit via Social-Media-Kanäle mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU" erreicht, vor allem beim jungen Publikum.

Rezo hält Europapolitik für "“f***ing langweilig" und richtet sein Augenmerk in diesem Youtube-Video auf die Bundespolitik. Konkret: Auf die Politik der CDU-Regierungen der letzten Jahre.

"Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von Zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört”, sagt Rezo gleich am Anfang und nimmt daraufhin die großen Themen der Bundespolitik unter die Lupe: Wohlstandsverteilung, Chancenungleichheit und Klimapolitik, Bündnispolitik sowie die Urheberrechtsdebatte.

Sein Fazit: In jeder seiner zahlreichen angeführten Quellen und Statistiken schneidet die CDU schlecht ab. Rezo spricht von einer “Zukunft zerstörenden, Umwelt zerstörenden und damit Leben verachtenden Politik” der CDU und zählt Politiker der Partei auf, “die einfach keinen Plan von ihrem Job haben”.

Eine Wahlempfehlung für CDU/CSU, allerdings auch nicht SPD, zur Europawahl am kommenden Sonntag ist das nicht, um es vorsichtig auszudrücken. „Wählt bitte nicht die SPD, wählt bitte nicht die CDU, wählt bitte nicht die CSU und schon gar nicht die AfD.“ Und: "Ey, ihr sagt doch immer, dass die jungen Leute mehr Politik machen sollen, dann kommt auch damit klar, dass sie eure Politik scheiße finden".

Eine nicht ganz unproblematische Aufforderung seitens des Youtubers. Es dürfte auch Politik- und Politikerverdrossenheit Vorschub leisten.

Mehr zum Thema Wahlwerbespots im Fernsehen Rette mich!

Rezo betreibt zwei Kanäle auf Youtube, insgesamt folgen ihm über zwei Millionen Menschen. Oft geht es auf seinem Kanal um Musik, er veröffentlicht aber auch Comedy-Videos. (meh)